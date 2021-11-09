10 bin metrede uçakta sürpriz evlilik teklifi



Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA)İSTANBUL-Ordu seferini yapan uçakta seyahat eden Kerem Aydoğdu (24), kız arkadaşı Elif Aybüke Ural'a (26), 10 bin metrede evlilik teklif etti. Sürpriz karşısında şaşırdığını belirten Ural, `evet´ yanıtını verdi, uçaktaki diğer yolcular da alkışlarla çifti tebrik etti.

Ankara´da özel bir televizyon kanalında haber kameramanlığı yapan Kerem Aydoğdu, televizyon kanalında muhabir olarak çalışan kız arkadaşı Elif Aybüke Ural için sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Evlenme isteğini gökyüzünde duyurmak isteyen Aydoğdu, kız arkadaşıyla uçakla önce İstanbul'a, sonra da memleketi Ordu'ya gitmek için yola koyuldu. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ordu'ya gelmek için havalanan uçaktaki Aydoğdu, 10 bin metreye çıkıldığında kız arkadaşına çantasından ilaç vermesini istedi. Ural, kabin bagajındaki çantasını almak için ayağa kalktı. Bu sırada diz çöküp kız arkadaşının elini tutan Aydoğdu, Ural´a evlilik teklifi etti. Aydoğdu, "Gökyüzünde anladım ki üzerinde bulunduğumuz bu dünya sen olmayınca bana çok ıssız, bu dünyayı dünyamız yapmaya, bu yaşamı hayatımız yapmaya, son nefesime kadar gözlerinin içinde huzur bulmaya, seninle beraber bu hayata ortak olmak istiyorum. Benimle evlenir misin" diye sordu.

Erkek arkadaşının sorusu karşısında şaşıran Ural, `evet´ yanıtını verdi. Kız arkadaşının parmağına yüzük takan Aydoğdu ile Ural, mutluluklarını ifade ederken, uçaktaki 190 yolcu ve kabin görevlileri çifti alkışlarla tebrik etti.DHA-Genel Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-11-09 11:38:33



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