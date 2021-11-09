Taş fırından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu

Ordu’nun Akkuş ilçesinde, taş fırından sıçrayan kıvılcımlar yangın çıkmasına neden oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahipleri tarafından yakılan taş fırından sıçrayan kıvılcımlar, fırının yanında bulunan ahıra isabet etti. Kıvılcımların sıçramasıyla beraber ahırın çatısında bir anda alevler yükseldi. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın sırasında ahırda bulunan bir buzağı ise dışarı çıkarılırken, ahırda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

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