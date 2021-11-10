2300 yıllık Kurul Kalesi halkın ziyaretine açılacak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Kurul Kalesi'ni kısa süre içerisinde kent turizmine kazandırarak vatandaşların ziyaretine açmayı planlıyoruz” “Daha önce 3 ay süren kazılar 12 aya çıkarılacak”

Karadeniz Bölgesi'nin ilk arkeolojik kazı alanı olan ve Ordu’da bulunan 2300 yıllık Kurul Kalesi’nde yılın 3 ayı devam eden kazılar 12 aya çıkarılacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne aday, tarihe ışık tutan eserlerin çıktığı Kurul Kalesi'ni kısa süre içerisinde kent turizmine kazandırarak vatandaşların ziyaretine açmayı planladıklarını müjdeledi.



Turistik merkez olacak

Çalışmalar tamamlandığında Kurul Kalesi’nin önemli bir çekim merkezi haline geleceğini söyleyen Başkan Güler, “Muhteşem bir manzarayla karşı karşıyayız. Buradan çıkan eserleri gün yüzüne çıkarmak için çalışıyoruz. Kurul Kalesi’ni hem şehrimizin hem ülkemizin hem de insanlığın dikkatine sunmak için yoğun bir çalışma içerisindeyiz” dedi.

Başkan Güler, ”Buralar bizim için çok önemli destinasyon noktaları aynı zamanda tarihle bağımızı güçlendiren zaman köprüleridir. Çalışmalar tamamlandığında burası bambaşka bir cazibe merkezi olacak. Çıkan eserleri toplayıp bir müze haline getireceğiz. Dolayısıyla burayı çok önemli bir turistik merkez haline getiriyoruz” diye konuştu.



Kazılar 12 aya çıkarılacak

Kazı alanının üstünün kapatılarak 12 ay ziyarete açık hale getirileceğini söyleyen Başkan Güler şunları söyledi:

“Kurul Kalesi’nde yaptığımız çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Amacımız burayı kısa zamanda vatandaşların ziyaretine açmak. Dolayısıyla buranın üstünü kapatıyoruz ve alanı ışıklandıracağız. Düzenli programlarla burayı hem bir gezi hem de inceleme bölgesi olarak ziyarete açmak istiyoruz. Burada gerçekten çok ilginç eserler mevcut. Burası Mithradates’in kalesiyle birlikte önemli bir yerleşim merkezi ve imparatorlukmuş. Çıkan eserleri camekan içerisinde sergilemek istiyoruz. Burayı 12 ay hem kazılacak hem de gezilebilecek bir merkez haline getiriyoruz. Dolayısıyla bu bölge ve Mithradates’in kalesi hizmete açılmış olacak.”

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