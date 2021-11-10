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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mısır ve gazoz eşliğinde film keyfi

İHA

Mısır ve gazoz eşliğinde film keyfi

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat kasım ayı etkinlikleri kapsamında ödüllü film ‘Parazit’i Ordulularla buluşturdu. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu’nda (OBBKT) düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz ikramı olan patlamış mısır ve gazoz eşliğinde unutulmaz bir film keyfi yaşadı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor. Etkinlikler kapsamında ödüllü filmlerin gösterimi ile Ordululara sinema keyfi yaşatan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yönetmenliğini ve Senaristliğini Bong Joonho’nun üstlendiği 92. Oscar Ödüllerinde En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazanan “Parazit” filmini Ordulu sinemaseverlerle buluşturdu.

Patlamış mısır ve gazoz Büyükşehir’den
Oscar tarihinde ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film (Best Picture) ödülünü alma başarısı da elde eden filmin gösterimi Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu’nda gerçekleştirildi. Çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu ve yoğun katılımın olduğu programda Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından film öncesi vatandaşlara ücretsiz patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. İkramlar eşliğinde gösterimi gerçekleştirilen film vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.
Film sonrası duygu ve düşüncelerini paylaşan vatandaşlar, etkinlikle çok özel bir akşam yaşadıklarını belirttiler. Patlamış mısır ve gazoz ikramlarının da kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran vatandaşlar tüm bu çalışmaları dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkürlerini ilettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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