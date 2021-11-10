Kayıklar karaya çıktı

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda bağlı olan kayıklar vinçlerle karaya çıkarıldı.

Etkili olan rüzgar nedeniyle yat sahipleri ve balıkçı tekneleri tedbir amaçlı limana karaya çıkarıldılar. Dalgaların boyutu 34 metreyi bulan sahilde ekipler de herhangi bir olumsuz durum olmaması için hazır halde bekliyorlar.

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