Vali bir günde 278 vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi Vali Sonel: “278 vatandaşımızın derdine derman olmaya çalıştık”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali bir günde 278 vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi Vali Sonel: “278 vatandaşımızın derdine derman olmaya çalıştık”

İHA

Vali bir günde 278 vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi Vali Sonel: “278 vatandaşımızın derdine derman olmaya çalıştık”

Halk günü toplantılarına ayrı bir önem veren Ordu Valisi Tuncay Sonel, Valilik Toplantı Salonunda 278 vatandaşın sorun ve taleplerini dinledi.
Vali Sonel, korona virüs tedbirlerinin gözetilerek gerçekleştirildiği halk günü toplantısına katılan vatandaşları tek tek dinleyerek kendisine iletilen talep, şikâyet ve yaşadıkları sorunları not aldı. Ayrıca, ilgili kurum müdürlerine de talimatlar vererek vatandaşların ilettiği sorunlarına yardımcı olunmasını istedi.
Halk gününe katılan Semra Çayan isimli vatandaşın talebi ise Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. sınıf öğrencisi olan oğlu Görkem Çayan’ın en büyük isteğinin Vali Sonel ile tanışmak olduğunu söyledi. Anne Semra Çayan’ın bu isteğini kırmayan ve hemen yerine getiren Vali Tuncay Sonel Ankara’da bulunan ve kendisiyle tanışmak isteyen Görkem Çayan’ı cep telefonundan görüntülü olarak arayarak bir süre sohbette bulundu ve bir şeye ihtiyacı olup olmadığını sordu. Telefonda bir anda karşısında Vali Sonel’i gören üniversite öğrencisi Görkem Çayan, isteğini yerine getiren ve kendisine ilgi gösteren Vali Tuncay Sonel’e teşekkürlerini sundu.
Kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşların yaşadıkları sağlık, yol, iş, ekonomik sorunlar gibi birçok taleplerini hem makamında, hem ‘Açık Kapı'da, hem de düzenlediği "halk günü” toplantılarında dinleyen Vali Tuncay Sonel, halk günü toplantılarıyla vatandaşların iletmiş olduğu sorunlarla ilgili kurum müdürleri ile birlikte daha hızlı çözümler üretebilmeyi amaçladıklarını söyleyerek, “Vatandaşlarımızın bizlere iletmiş olduğu dertleri, sorunları ve şikâyetlerine çare bularak çözmeyi hedefliyoruz. Hizmet için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün de 278 vatandaşımızın derdine derman olmaya çalıştık” diye konuştu.
Vali Tuncay Sonel, halk günü toplantılarında kendisine iletilen her bir konuyu yakinen takip ettiğini ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması noktasında gerekli hassasiyetin gösterildiğini özellikle vurguladı.
Halk gününe katılan vatandaşlar, sorunlarının dinlenmesi ve gösterdiği yakın ilgi dolayısıyla Vali Tuncay Sonel’e dua ettiler, teşekkürlerini sundular.
Vali Tuncay Sonel, halk günü toplantısına katılan ailelerin çocuklarını da unutmayarak yakından ilgilendi, çocuklara çeşitli hediyeler vererek onları sevindirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da 116 bin fidan toprakla buluştu 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle Ordu’nun 19 ilçesinde, 37 farklı noktada 116 bin fidanın dikimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Ordu’da 116 bin fidan toprakla buluştu 11 Kasım Milli ...
Ana tanrıça Kibele Heykeli'nin bulunduğu kale ziyarete açılıyor
YEREL HABERLER Ana tanrıça Kibele Heykeli'nin bulunduğu kale ...
Kayıklar karaya çıktı
YEREL HABERLER Kayıklar karaya çıktı
Ordu’nun yükseklerinde kar yağışı
YEREL HABERLER Ordu’nun yükseklerinde kar yağışı
Ordu'da fırtına; 3 tekne battı
YEREL HABERLER Ordu'da fırtına; 3 tekne battı
Ordu’da üreticiye narenciye desteği
YEREL HABERLER Ordu’da üreticiye narenciye desteği
Mısır ve gazoz eşliğinde film keyfi
YEREL HABERLER Mısır ve gazoz eşliğinde film keyfi
Çiftçilere yüzde 50 hibeli tarım aleti
YEREL HABERLER Çiftçilere yüzde 50 hibeli tarım aleti
2300 yıllık Kurul Kalesi halkın ziyaretine açılacak Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Kurul Kalesi'ni kısa süre içerisinde kent turizmine kazandırarak vatandaşların ziyaretine açmayı planlıyoruz” “Daha önce 3 ay süren kazılar 12 aya çıkarılacak”
YEREL HABERLER 2300 yıllık Kurul Kalesi halkın ziyaretine ...
Ordu’da balıkçı teknesi fırtına nedeniyle alabora oldu Fatsa ilçesinde şiddetli fırtına bir balıkçı teknesinin alabora olmasına neden oldu
YEREL HABERLER Ordu’da balıkçı teknesi fırtına nedeniyle alabora ...
Altınordu’da temizlik görevlilerinden Ata’ya saygı
YEREL HABERLER Altınordu’da temizlik görevlilerinden Ata’ya saygı
Ordu’da 09.05’te hayat durdu
YEREL HABERLER Ordu’da 09.05’te hayat durdu
Fatsa’da ‘çizgi izleyen robot’ yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Fatsa’da ‘çizgi izleyen robot’ yarışması düzenlendi
Taş fırından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu
YEREL HABERLER Taş fırından sıçrayan kıvılcım yangına neden oldu
Duyarlı gençlerin bulduğu para, zabıta tarafından sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Duyarlı gençlerin bulduğu para, zabıta tarafından ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Başkan Tören: “Kesintisiz bir mesai sürdürüyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Tören: “Kesintisiz bir mesai sürdürüyoruz”
Muhtardan örnek davranış: Muhtarlığı kütüphaneye çevirdi Ordu’nun Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Nazım Felek, muhtarlığını 3 bini aşkın kitaptan oluşan kütüphaneye çevirdi
YEREL HABERLER Muhtardan örnek davranış: Muhtarlığı kütüphaneye ...
Sosyal medya fenomenliği için yola yatıp, denize atlamış
YEREL HABERLER Sosyal medya fenomenliği için yola yatıp, denize ...
10 bin metrede uçakta sürpriz evlilik teklifi
YEREL HABERLER 10 bin metrede uçakta sürpriz evlilik teklifi
Prof. Dr. Enginyurt: Aşı olanlarda hastalık belirtisiz bulaşıyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Enginyurt: Aşı olanlarda hastalık ...
11 bin metre yüksekte 190 yolcunun önünde evlilik teklifi Uçakta evlilik teklifi ‘evet’ ile sonuçlandı
YEREL HABERLER 11 bin metre yüksekte 190 yolcunun önünde evlilik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.