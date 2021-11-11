Ordu'da uyuşturucuya geçit yok

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Ordu’da uyuşturucuya yönelik operasyonlar sürüyor.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan istihbari çalışmalar sonucu Fatsa ilçesinde yapılan bir operasyonda 2 şüpheli şahsın iş yeri, ev ve eklentisinde arama yapıldı. Yapılan aramada 530 gram kubar esrar, 7 adet uyuşturucu hap, 6 litre sahte ve kaçak alkollü içecek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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