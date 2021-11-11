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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fidanlar ormana dönüşecek

İHA

Fidanlar ormana dönüşecek

Ordu’nun Ünye ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Ünye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ünye Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu iş birliğiyle fidan dikimi gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ağaçlandırma seferberliğine dönüşen ve Türkiye’nin dört bir köşesinde eş zamanlı olarak yapılan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde düzenlenen programda 230 fidan toprakla buluşturuldu. Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda düzenlenen programda dört dönüm arazide oluşturulan alanda Ünye’de bulunan kurum amirleri ve görevliler fidan dikimi gerçekleştirdi
Dikilen fidanların toprakla buluşturulması sonrası konuşan Ünye Cumhuriyet Savcısı Onur Yasin Tunç, "11 Kasım 2021 Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında bu gün Cumhuriyet Başsavcılığımız, Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz, cezaevi müdürümüz ve ilçemizin kurum amirleriyle beraber bir araya geldik. Elimizdeki fidanları toprakla buluşturduk. Biliyoruz ki bunlar ağaç ve bunların hepsinin birer ormana dönüşmesini istiyoruz. Burada 230 fidanımızı toprakla buluşturmuş olduk” dedi.

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