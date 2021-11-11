/// FOTOĞRAF DÜZELTME/// Çocuklarının gözü önünde taksiyle ezip, ardından tekmelediği eşi ambulansta öldü

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

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'Çocuklarının gözü önünde taksiyle ezip, ardından tekmelediği eşi ambulansta öldü' başlıklı haberimizin fotoğraflarını kaynağından alınan yeni bilgi ile düzelterek tekrar geçiyoruz. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Korgan Mustafa KIRLAK

2021-11-11 21:24:30



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