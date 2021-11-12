Boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezerek öldüren şahıs adliyede

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Ordu'nun Korgan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini minibüsle ezerek öldüren İsmail P.(47), Korgan Adliyesine sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda minibüsle çarptığı eşi Selime P.’yi(45) ölümüne sebep olan İsmail P., İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Korgan Adliyesine çıkarıldı.

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