Eşini minibüsle ezerek öldüren koca adliyede

Evdeki veba! Oturma odasında 24 bin tane var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa KIRLAK/KORGAN (Ordu), (DHA)ORDU'nun Korgan ilçesinde yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin´i (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren İbrahim Pişkin (47) emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Korgan ilçesi Merkez Caddesi'nde meydana geldi. Kendisine ait minibüsle giden İbrahim Pişkin, çocukları ile birlikte yolda yürüyen boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin'i gördü. Pişkin, aracını eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yere yığılan eşini tekmeledi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, müdahale ettikleri Pişkin'i linç etmeye çalıştı. Olay yeri yakınındaki jandarma ekipleri, kalabalığın arasından çıkardıkları İbrahim Pişkin'i gözaltına aldı. Pişkin'in eşine çarpma anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen 4 çocuk annesi Selime Pişkin, yolda yaşamını yitirdi.

Taksiciliğin yanı sıra öğrenci servis taşımacılığı yapan İbrahim Pişkin, polisteki ifadesinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Korgan Mustafa KIRLAK

2021-11-12 15:18:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.