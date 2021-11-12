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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yunus Emre Ordu'da anıldı

İHA

Yunus Emre Ordu'da anıldı

Türk dili ve kültürünün en önemli şahsiyetlerinden Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü olan 2021 yılının, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınması ve Cumhurbaşkanlığı'nın 30 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Genelgesi ile “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” olarak ilan edilmesi kapsamında Ordu'nun Ünye ilçesinde Yunus Emre’yi anma etkinlikleri düzenlendi.
Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi, Ünye Belediyesi ve Ünye Yunus Emre Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği Yunus Emre’yi anma etkinlikleri, Ünye ilçemizin Yunus Emre Mahallesinde bulunan Yunus Emre Türbesi ve Külliyesi’nde gerçekleştirilen programla başladı.
Yunus Emre’yi anma programına, Vali Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Vali Yardımcısı Zafer Karamehmetoğlu, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, OBB Genel Sekreteri Coşkun Alp, OSKİ Genel Müdürü Murat Us, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, SGK İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Kenan Selim Argan, Ünye Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

"Yunus Emre demek hoşgörüdür, sevgidir"
Ünye Gönül Dostları Musiki Topluluğunun tasavvuf musikisi dinletisi ile başlayan, Ünye Yunus Emre İlkokulu’nda okuyan ve adları Yunus Emre olan öğrencilerden oluşan ‘Bizim Yunuslar’ın, Yunus Emre şiirlerini seslendirmeleri ile devam eden programda bir konuşma yapan Vali Tuncay Sonel, “700 yıldan bugüne Yunus’u anlamak lazım. ’Yaratılanı severim, yaratandan dolayı’ önemli bir söz. Sayfalarca metin yazılacak bir söz. ‘Bir kez gönül kırdın ise kıldığın namaz değil, 72 millet dahi elin yüzün yumaz değil.’ Hoşgörü içeriyor, gıybet ve dedikodu, fesatlık yapmayın, hoşgörü içerisinde birbirinizi sevin, sayın, ne yaparsanız yapın, bir garibin ahını alırsanız, yaptığınız hiçbir şeyin önemi yok, gönüller yapın diyor. Peygamber efendimize sevgiyi anlatıyor, rabbimize olan sevgimizi anlatıyor. Tasavvufu ve Türkçeyi kullanmayı anlatıyor. Bizler de birbirimizin kıymetini bilelim, sevelim sevilelim” şeklinde konuştu.

"Yunus Emre sevgisine hepimizin ihtiyacı var"
Programda, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de bir konuşma yaparak, “Bu güzel havada değerli Yunus dostları ile birlikte burada hem kutluyoruz, hem anıyoruz, hem de dünyamızın büyük ihtiyacı olan Yunus Emre’nin sevgisini buradan bütün dünyaya sunmak istiyoruz. Gerçekten Yunus Emre tek kelimeyle ifade edilecekse, sevgidir. Allah sevgisidir, insan sevgisidir, bütün yaratılana olan sevgidir. Dolayısıyla da aşktır ve şu anda da bütün dünyanın ihtiyacı olan, buhranlar içerisinde, krizler içerisindeki dünyaya bir ilaçtır, şifadır. Bu bakımdan Yunus Emre’yi sadece anlamak yetmez, onu içselleştirerek ruhumuzun değişmez bir parçası olarak onunla birlikte hayatımızı sürdürmemizdir. Bu bakımdan Yunus Emre konusu Ünye’de, Türkiye’nin diğer yerlerinde olduğu gibi bir aşkla takip edilen, hayatımızın vazgeçilmez bir unsurdur” dedi.

"Yunus Emre anlayışına sahip olmamız gerekiyor"
Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ise yaptığı konuşmada, ”Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe yılı, UNESCO tarafından da yine 2021 yılının Yunus Emre Yılı ilan edilmesi ile birlikte, bu değerli tasavvuf düşünürümüzün aşılamaya çalıştığı anlayışa, kendi yaşadığı dönemden günümüze doğru bir zaman yolculuğu imkanı doğurmuştur. 2021 yılının Yunus Emre Yılı ilan edilmesi ile birlikte bizler de yerel yönetimler olarak, kabrinin Ünye ilçesinde bulunduğuna inandığımız Ünye’mizin Yunus Emre ile anılması ve bu çerçevede tüm Türkiye’ye ve dünyaya tanıtılmasını amaçlıyoruz” diye konuştu.
Ünyelilerin Yunus Emre’yi çok sevdiğini, Ünye’nin Yunus Emre ile gönül dostluğu kurduğunu söyleyen Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan, ”Bu sene Yunus Emre’yi anma programımıza Sayın Valimiz öncülük etmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca Kültür Bakanlığımız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Ordu Üniversitemiz, Ünye Belediyemiz hep birlikte el ele gönül gönüle bugün Yunus Emre’yi anıyoruz” dedi ve hazırlanan programın 1015 gün süreceğini ifade etti.
Program, Ünye İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş’un dua okuması ve Yunus Emre’nin türbesinin ziyaret edilmesi ile son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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