Eşini minibüsle ezerek öldüren koca adliyede (2)

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TUTUKLANDI

Ordu'nun Korgan ilçesinde yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin´i (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren İbrahim Pişkin (47), sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK

2021-11-12 19:30:36



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