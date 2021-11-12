Eşini minibüsle ezerek öldüren koca adliyede (3)



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KAZAYLA OLDU

Ordu'nun Korgan ilçesinde, yolda gördüğü boşanma aşamasındaki eşi Selime Pişkin´i (45) kullandığı minibüsle çarpıp duvara sıkıştırarak öldüren ve tutuklanan İbrahim Pişkin'in (47), savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Olayın kazayla olduğunu öne süren Pişkin, "Ben çarptığım kişilerin eşim olduğunu bilmiyordum. Olay sonra herhangi bir tekmeleme eyleminde bulunmadım. Sadece sırtı dönüktü, başını çevirmeye çalıştım. Olay kazayla oldu" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Korgan Mustafa KIRLAK

2021-11-12 19:52:26



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