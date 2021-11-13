İş yerinin duvarlarını müşterilerin vesikalıkları süslüyor Ordu’da bulunan bir restoranın duvarlarında yaklaşık 7 bin adet vesikalık fotoğraf bulunuyor

Ordu'da restoran işleten Ergin Yeşil, 30 yıldır müşterilerinin verdiği vesikalık fotoğraflar iş yerinin duvarlarında sergiliyor.

Ulubey ilçesine bağlı Sayacabaşı mevkisinde babası ile birlikte restoran işleten Ergin Yeşil, müşterilerinden aldığı yaklaşık 7 bin adet vesikalık ile iş yerinin duvarlarını süslüyor. Geçmişte, uzun yol şoförlüğü yaptıktan sonra restoran açan babasının iş yerinde çalışmasını sürdüren Yeşil, iş yerini babasının işlettiği sıralarda başlatılan geleneği devam ettiriyor. Restorana gelip yemek yiyen müşteriler, istedikleri takdirde vesikalık fotoğraflarını buraya bırakıyor, iş yeri sahibi Ergin Yeşil ise bu fotoğrafları işletmesindeki duvarlara asıyor.



“Akrabalarını kaybedenler burada fotoğrafını görünce duygulanıyor”

Restoran işletmecisi Ergin Yeşil, koleksiyonun ilk olarak 1988 yıllarında başladığını söyledi. Yeşil, “O günden bu yana restoranımıza gelen müşterilerimizden arzu edenler fotoğraflarını bıraktı, biz de böyle bir albüm oluşturduk. Şuan yaklaşık 7 bin tane fotoğraf var. Babasını, amcasını ve yakınlarını kaybedenler burada fotoğraflarını görünce mutlu oluyor. Babam kamyon şoförüydü, uzun yol yapanlarda bu olay varmış. Bu, masanın üzerinde başladı ve bu şekilde büyüdü, şuan halen de devam ediyor. İlk kez görenler çok hoş karşılıyorlar ve değişik buluyorlar. Onlar da bırakmak istiyorlar ve bırakanlar da oluyor. Şuan tadilat yapıldığı için bir miktarını duvara asamadık, o nedenle geride kalanlar da duvardaki yerlerini alacak” dedi.

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