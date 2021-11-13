Eşinin minibüsle ezerek öldürdüğü 4 çocuk annesi, toprağa verildi



Mustafa KIRLAK/ KORGAN (Ordu), (DHA)ORDU'nun Korgan ilçesinde, boşanma aşamasındaki İbrahim Pişkin tarafından minibüs ile duvara sıkıştırılması sonucu hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Selime Pişkin (45), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, perşembe akşamı, Korgan ilçesi Merkez Caddesi'nde meydana geldi. Kendisine ait minibüsle yolda giden İbrahim Pişkin, çocukları ile birlikte yolda yürüyen, boşanma aşamasında olduğu Selime Pişkin'i gördü. Pişkin, aracını eşinin üzerine sürerek duvara sıkıştırdı. Çocuklarının çığlığına aldırış etmeyen Pişkin, araçtan inerek yere yığılan eşini tekmeledi. Bu sırada çevredekiler, müdahale ettikleri Pişkin'i linç etmeye çalıştı. Olay yeri yakınındaki jandarma ekipleri, kalabalığın arasından çıkardıkları İbrahim Pişkin'i gözaltına aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmak istenen, 4 çocuk annesi Selime Pişkin, yolda yaşamını yitirdi.

Selime Pişkin´in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınları tarafından Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınarak, ilçeye bağlı Soğukpınar Mahallesi´ndeki babaevine götürüldü. Helallik alınmasının ardından Pişkin'in cenazesi, Korgan Merkez Camii´ne getirildi. Cenazede Selime Pişkin'in babası Bahri Bayrak ile oğlu Yunus Emre Pişkin, gözyaşı döktü. Selime Pişkin, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Ordu / Korgan Mustafa KIRLAK

2021-11-13 14:08:07



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