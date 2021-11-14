Sevdalısı olduğu minibüs için servet harcadı Klasik aracını 45 bin liraya yeniledi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde yaşayan klasik araba tutkunu Ahmet Şahin, 1981 model minibüsünü restore ederek 80’li yılların özlemini gideriyor.

Klasik araçlara olan tutkusu minibüsçülük mesleğini yaptığı yıllarına dayanan Ahmet Şahin, daha öncesinde de farklı bir aracını ‘Çiçek Abbas’ filminde bulunan kırmızı minibüse benzetmişti. 5 bin liraya aldığı minibüsü yaklaşık 25 bin lira harcayarak orijinaline uygun bir şekilde yenileyen Şahin, bu işin meraklısı olduğunu belirtti. Şahin 5 yıl önce aldığı ve 1 yıl boyunca restore etmek için çabaladığı aracına gözü gibi bakıyor. Aracını 45 bin liraya restore ettirdiğini belirten Ahmet Şahin yapımının yaklaşıl 1 sene sürdüğünü ifade etti.

Aracın orijinal parçalarının çok zor bulunduğunu dile getiren Şahin, Türkiye’nin farklı noktalarından parçaların getirildiğini söyledi. Şahin klasik araçlara iyi bakılması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu arabalara baktıktan sonra ölümü gelmiyor çünkü bunların tavan, makas gibi parçaları orijinal Avrupa model olduğu için kolay kolay bir şey olmaz” dedi.

“Klasik araç ustası bulmak çok zor” diyen Şahin, aracını restore ettirirken 3 boya, 2 de kaporta ustası değiştirdiği bilgisini verdi.

Şahin, farklı bir araç olarak da cip tarzındaki otomobillerden restore etmek istediğini sözlerine ekledi.

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