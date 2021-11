Gaziye Devlet Övünç Madalyası

Ordu Vali Tuncay Sonel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Devlet Övünç Madalyası ve Berat’ verilmesine karar verilen Gazi J. Uzm. Onb. Bedri Uğurlu’ya Devlet Övünç Madalyası ve Berat'ını takdim etti.

18 Ağustos 2016 tarihinde Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Aşağı Kazanlı köy bölgesine intikal halinde iken askeri aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanan ve daha önce düzenlenen törene mazereti dolayısıyla iştirak edemeyen Gazi J. Uzm. Onb . Bedri Uğurlu’nun Devlet Övünç Madalyası ve Berat'ı, Valilik makamında düzenlenen törenle Vali Tuncay Sonel tarafından kendisine tevcih edildi.

“Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı” diyerek, konuşmasına başlayan Vali Tuncay Sonel, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gazilere ve şehit ailelerine teslim edilmek üzere gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratını Gazimiz J. Uzm. Onb. Bedri Uğurlu’ya Cumhurbaşkanımız adına takdim edeceğiz. Devletimiz ve milletimiz her daim şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanında. Kahramanımız aziz milletimizin gönlünde her daim yaşayacaktır” şeklinde konuştu.

Vali Sonel, ”Hepiniz kahramansınız. Sizler sayesinde vatanımızda huzur var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın İçişleri Bakanımızın destekleri ile şu an kahraman güvenlik güçlerimiz terörle mücadelede destanlar yazıyor. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Gazilerimiz bizler için çok değerli. Vatan için, bayrak için canını feda eden, kendisini ortaya koyan şehitlerimizi, gazilerimizi her zaman şükran ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

Gazi J. Uzm. Onb. Bedri Uğurlu, valilik makamında gerçekleşen tevcih töreninde mazereti dolayısıyla daha önce gerçekleştirilen “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı" törenine katılamadığını belirterek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Valimiz Sayın Tuncay Sonel’e teşekkür ediyorum. Allah, devletimize milletimize zeval vermesin, devletimiz için ne gerekiyorsa her daim yapmaya hazırız” diyerek, duygularını dile getirdi.

