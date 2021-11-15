Ordu’ya yeni huzurevi yapılacak

Ordu Vali Tuncay Sonel, Altınordu ilçesinde yeni bir huzurevi inşa edileceğini açıkladı. Vali Sonel, “Huzurevini yıkıp, yerine tek kişilik odaların olacağı modern bir huzurevinin yapımına 2022 yılının ilk yarısında başlayacağız” dedi.

Ahmet Cemal Mağden Huzurevi’ni ziyaret ederek, huzurevi ile tek tek tanışan ve hal ve hatırını soran Vali Tuncay Sonel, “Öncelikle hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Hepinize sağlıklı bir hayat diliyorum. Bugün, hem sizlerle hasbihal edeceğiz hem de varsa bizlerden bir isteğiniz onu dinleyeceğiz” dedi.

Kendileriyle yakından ilgilenen Vali Tuncay Sonel’e teşekkür eden Ahmet Cemal Mağden Huzurevi sakinleri, “Sizlerin sayesinde burada huzurlu ve mutluyuz. Tiyatro, koro, halk oyunları, el sanatları ve sportif faaliyetlerle burada çok iyi vakit geçiriyoruz. Yöneticilerimiz bizlerle çok ilgileniyor. Allah sizlerden razı olsun. Devletimize zeval vermesin” diye konuştular.

Vali Tuncay Sonel’i sosyal medyadan takip ettiklerini dile getiren huzurevi sakinleri, “Sizleri sosyal medyadan takip ediyoruz Sayın Valim. Ordu için güzel hizmetler yapıyorsunuz. Gönüller kazanıyorsunuz. Yeni huzurevi binamızı da yaptırırsanız, bizler de çok mutlu oluruz” şeklinde duygularını dile getirdiler.

Vali Sonel de, “Sizlerin burada huzurlu ve mutlu bir şekilde hayatınızı devam ettirmeniz, bizleri de mutlu eder. Sizlerin mutluluğu ve huzuru için ne gerekiyorsa yerine getireceğiz. Mevcut bu huzurevini yıkıp, yerine tek kişilik odaların olacağı modern bir huzurevinin yapımına 2022 yılının ilk yarısında başlayacağız inşallah. Ayrıca, Ünye ve Perşembe ilçelerimizde de hayırseverlerimizin katkılarıyla modern yeni huzurevi yapımı için girişimlerimiz devam ediyor. Bütün çabamız sizlerin huzuru ve mutluluğu içindir” diye konuştu.

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