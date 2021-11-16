Dayısının elini bırakıp yola fırlayan 2,5 yaşındaki Serhat Ali, traktörün altında kaldı

AÖF sınav yerleri belli oldu mu?

Yeni nesli 150 bin TL zam ile geldi

Caninin evi de şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA)ORDU'da dayısının elini bırakarak yola fırlayan 2,5 yaşındaki Serhat Ali Çetin, traktörün altında kalıp hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Ünye ilçesi Liseler Mahallesi Devlet Sahil Yolu Tabakhane Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Dayısı Muhammed M.'nin elini bırakıp yola fırlayan Serhat Ali Çetin, Samsun´dan Ordu yönüne giden Metin S. idaresindeki 52 ABV 687 plakalı traktörün altında kaldı. Serhat Ali Çetin yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Serhat Ali Çetin, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi´nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Metin S. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Ordu / Ünye Turgut DAĞDEVİREN

2021-11-16 12:12:48



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.