Çiftetelli oynayan temizlik görevlisi arkadaşlarının neşe kaynağı oluyor

Ordu'nun Fatsa Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan ve çalışırken oynamasıyla tanınan Yüksel Kalkmaz, yaptığı küçük müzikli gösterilerle mesai arkadaşlarına moral kaynağı oynuyor.

Herkes uykudayken sabah ezanı ile birlikte mesailerine başlayan şehri bir uçtan bir uca tertemiz yapan temizlik görevlileri mola verdikleri saatlerde hem dinleniyorlar hem de kendi aralarında yorgunluklarını atan eğlenceler düzenleyerek moral depoluyorlar.

Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerinden "Gopti" lakaplı Yüksel Kalkmaz, mola saatindeyken arkadaşlarına sunduğu oyun gösterisi ile adeta neşe kaynağı oldu. Benim içimde yaşama sevinci var diyen Yüksel Kalmaz, “Ben enerji dolu neşe dolu bir insanım. Ben arkadaşlarıma oynadığım oyunlarla moral kaynağı oluyorum. Herkesin de benim gibi çalışırken neşeli olmasını istiyorum” dedi.

Yüksel Kalkmaz’ı çalışırken de oynarken görenler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kalkmaz, “Biz sabahtan erken kalkıyoruz işe başlamadan önce kendimizi motive edip neşeli heyecanlı bir şekilde çalışıyoruz. Hem çalışıp hem oynuyoruz. Biz bunu her zaman yapıyoruz. Arkadaşlarımızı da heyecanlandırıyorum, aynı zamanda onları işe teşvik ediyorum. Ben müzik sesini duydum mu dayanamıyorum, nerede müzik duyarsam orada oynuyorum. Ben öyle bir adamım, oynamaktan yorulmam. Benim içimde yaşama sevinci var, heyecan da var hepsini birleştiriyorum kendimi oyuna motive edip bir şekilde oynuyorum. Hem oynuyorum hem işimi yapıyorum. Ben bu işi zevkle yapıyorum” şeklinde konuştu.

Hasan Demirkol isimli vatandaş ise yaptığı açıklamada, “Temizlik görevlisi arkadaşımızı gördük, çalışırken hem oynuyor hem çalışıyor çok keyifli bir şekilde temizliyor. Tabii, böyle temizlik personelleri sayesinde Fatsa'mız daha güzel bir yer oluyor” diye konuştu.

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