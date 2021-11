Fatsalı muhtarlara sertifika

Ankara’nın Çubuk ilçesinde oluşturulan hatıra ormanında her bir "muhtar" adına dikilen fidanların sertifikaları Fatsalı muhtarlara teslim edildi.

Muhtarlar onuruna Fatsa ilçesinde bir restoranda düzenlenen kahvaltı programına Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Cumhuriyet Başsavcısı Özcan Çabukoğlu, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet ve Komisyonu Başkanı Erdem Oğuz Özer, Kaymakam Refiki Fergi Akgün, Orman İşletme Şefi Sevil Şen, ve resmi kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.



"Bu vesile ile birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik"

Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Fatsa Muhtarlar Derneği Başkanı Naci Kızılkaya, “19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle, Ankara ili Çubuk ilçesinde oluşturulan hatıra ormanında her bir ’muhtar’ adına dikilen fidan dolayısıyla İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu tarafından düzenlenen sertifikaları sizlere taktim etmek ve bu vesile ile derneğimizin birlik ve beraberliği pekiştirmek üzere toplandık. Aslında siz değerli muhtarlarımızla bir gezi turu düşüncesi içindeydik. Fakat pandemi nedeni ile bu programımızı daha ileri ki tarihe ertelemek zorunda kaldık” dedi.



"Fatsa’mız uzun yıllardır beklediği birlik ve beraberliğe bu dönemde kavuştu"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise yaptığı konuşmada, “Birlik ve beraberliğimizin pekişmesi anlamında Muhtarlar Derneğimiz tarafından düzenlenen bu kahvaltı sofrasında muhtarlarımızla birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır böylesine sofralarda bir araya gelmeyi özlemiştik. Çok şükür bugün birlik ve beraberlik içerisinde bu gönül sofrasına ortak olduk. Fatsa’mız uzun yıllardır beklediği birlik ve beraberliğe bu dönemde kavuştu diyebiliriz. Ben başta kaymakamımız olmak üzere tüm amirlerimize, sivil toplum örgütü başkan ve yöneticilerimize teşekkür ve şükranlarımı iletiyorum ve bu anlamlı günde bizleri misafir eden değerli başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



"En iyi birlik beraberliğin olduğu yer Fatsa diyebilirim"

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yâran ise, "Bu toplantı birlik ve beraberliğin pekişmesine adına güzel bir vesile oldu. İçişleri Bakanlığı’nın muhtarlarımız adına oluşturan bir hatıra ormanı var. Malum geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi ilçemizde de ağaçlandırma kampanyası yapılmıştı. Önemli olan birlik ve beraberliğimiz ve Fatsa ilçemizde bunu fazlasıyla görüyoruz. Özellikle birçok farklı yerde görev yaptık ve gördük. Diyebilirim ki en iyi birlik ve beraberliğin olduğu yerlerden biri de Fatsa’mız; bu birlik ve beraberlik olduğu sürece de Fatsa hak ettiği yerlere hızlı bir şekilde gidecektir” diye konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı sertifikalar protokol mensupları tarafından muhtarlara takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.