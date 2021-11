Ordu’da hamsinin kilosu 15 lira

Ordu’da balıkçı tezgahlarında hamsinin kilosu 15 liradan satılıyor.

1 Eylül'de başlayan balık av sezonu Karadeniz Bölgesi'ne bereket getirdi. Tezgâhların balıklarla şenlenmesinin yanı sıra fiyatları da dikkat çekti. Her cebe uygun olan fiyatlar vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Balık türlerindeki uygun fiyat her gün değişiyor. Hava sıcaklıkları balıkların az veya çok olmasını büyük ölçüde etkiliyor, bu durum fiyatlara da yansıyor.

Karadeniz Bölgesi'nin vazgeçilmez balıklarından biri olan hamsi Ordu’nun Altınordu ilçesinde 15 liradan alıcı buluyor. İstavrit de hamsiyi takip ederek 15 liradan satılıyor.

Altınordu ilçesinde balıkçılık yapan Cihan Ocak hamsi ve istavritin bölgede bolca avlandığını dile getirerek, “Palamudun yokluğu hamsinin çok olmasına neden oldu” dedi.

Fiyatların her gün değiştiğine vurgu yapan Ocak, vatandaşların ve esnafların fiyatlardan memnun olduğunu belirtti.

Denizlerde yanlış avlanmanın olduğunu işaret eden Ocak, balıkçıların biraz daha dikkatli avlanmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

