DP lideri Uysal: Kendimizi milletin hizmetine sunmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DP lideri Uysal: Kendimizi milletin hizmetine sunmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz

DHA

DP lideri Uysal: Kendimizi milletin hizmetine sunmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz


Mustafa KIRLAK/ ORDU, (DHA)DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Birtakım popstar figürlerin memlekette 20 yıldır olduğu gibi Türk demokrasisinin kurtarıcısı olarak ortaya sunulmasına, geleneksiz ve köksüz bir siyasetin karşılığında geçmişi de geleceği de olan ortak değerlerini özümsemiş bir hareket olarak kendimizi milletin hizmetine sunmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz" dedi.
DP Genel Başkanı Uysal, partisinin Ordu İl Başkanlığı kongresine katıldı. Atatürk Kültür Merkezi´nde düzenlenen kongrede konuşan Gültekin Uysal, Türkiye´nin önünde zorlu süreç olduğunu söyledi. Yaşanan olağanüstü hallerin farklı siyasi partileri demokrasi ve adalet paydasında bir araya getirdiğini belirten DP lideri Uysal, şunları kaydetti: 
"Her siyasi partinin kendine has tarihi geçmişi, politikaları, yarına dair farklı perspektifleri var ama yaşadığımız bu olağanüstü hal, farklı farklı siyasi partileri demokrasi ve adalet ortak paydasında bir araya gelmeye zaten mecbur bıraktı. 16 Nisan referandumundan bu yana kademe kademe Türkiye´de bu ortak paydayı uzlaşı imkanını hepimizin önüne koydu. Bugün büyük bir sorumluluk duygusu içerisinde bunun gereğini hep beraber yapmaya gayret göstereceğiz. Sorumluluğumuzu unutmadan, ihtiraslarımıza yenilmeden, Türk milletini başına gelmiş belki de en büyük bu felaketten kurtarmak için doğru bir strateji, akıl ve emekle beraber en ücra köşedeki vatandaşımıza bıkmadan, usanmadan, kutsal bir inatla hakikatleri benimsetmek için önümüzde zorlu bir süreç vardır. Bu süreçte de yeniden bu büyük ülkede en geniş ortak payda demokratik zemini inşa edebilmek, yarınlarından emin olduğu bir Türkiye´yi inşa etmek için aldığımız bayrağı 70 yılın sonunda bugün taşımaya gayret eden demokratlar olarak bu bilinçle hareket ediyoruz. Siyasetin altüst oluş yaşadığı böyle bir dönemde yeniden Türkiye´yi bu hayallere kavuşturabilmek için kendi fikrimizi, demokrasi ufkumuzu bir kalkınma programıyla beraber milletimizin sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilmek için siyasi iktisadi toplumsal her sahada hazırlıklarımızı yapmaya, milletimizle buluşturmaya gayret ediyoruz." 
'MİLLETİMİZİN ÖNÜNDEYİZ'
Huzurlu bir Türkiye adına uğraş verdiklerini kaydeden Gültekin Uysal, "Önümüzdeki süreçte de Türkiye´nin bir yıkım mühendisliğiyle sistematik yıkıma muhatap olmuş, sistematik çöküş yaşadığımız tüm politika sahalarında milletimizin imkanlarını yine millete bahşederek, fırsata dönüştürerek huzurlu bir Türkiye´yi yapabilmek adına bir büyük uğraş veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. Siyasetin zor olduğu dönemde, siyasetin yerelde ve genelde pahalı bir faaliyet haline getirildiği böyle bir dönemde, inanan arkadaşlarımızla dava arkadaşlarımızla adanmışlık ruhu içinde çalışan tüm insanlarımızla beraber yeniden millet önünde ayağa kalkmak, yeniden uyuyan devi uyandırmak mecburiyetindeyiz. Birtakım popstar figürlerin memlekette 20 yıldır olduğu gibi Türk demokrasisinin kurtarıcısı olarak ortaya sunulmasına geleneksiz, köksüz bir siyasetin karşılığında geçmişi de olan, geleceği de olan ortak değerlerini de özümsemiş bir hareket olarak kendimizi, fikir ve kadro derinliğimizi milletin önüne, milletin hizmetine sunmak mecburiyetinde olduğumuza inanıyoruz. İşte bu inançla çıktığımız bu yolda, doğru yolda olanların görünmez orduları vardır, diyerek yürüdüğümüz bu güzergahta bugün de milletimizin önündeyiz" dedi.DHA-Politika Türkiye-Ordu Mustafa KIRLAK
2021-11-16 15:55:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Minik Serhat traktörün altında can verdi
YEREL HABERLER Minik Serhat traktörün altında can verdi
Ordu’da hamsinin kilosu 15 lira
YEREL HABERLER Ordu’da hamsinin kilosu 15 lira
Fatsalı muhtarlara sertifika
YEREL HABERLER Fatsalı muhtarlara sertifika
Çiftetelli oynayan temizlik görevlisi arkadaşlarının neşe kaynağı oluyor
YEREL HABERLER Çiftetelli oynayan temizlik görevlisi arkadaşlarının ...
Dayısının elini bırakıp yola fırlayan 2,5 yaşındaki Serhat Ali, traktörün altında kaldı
YEREL HABERLER Dayısının elini bırakıp yola fırlayan 2,5 yaşındaki ...
Ordu Valisi engelli bireyleri evlerinde ziyaret ediyor Başlattığı çalışma ile il genelinde 35 bini aşkın engelli birey olduğunu tespit ettiren Vali Tuncay Sonel, onları evlerinde ziyaret etmeye başlayarak devletin sıcak şefkatini gösteriyor
YEREL HABERLER Ordu Valisi engelli bireyleri evlerinde ziyaret ...
Ordu Emniyet Müdürlüğü'nden iletişim dolandırıcılığı uyarısı
YEREL HABERLER Ordu Emniyet Müdürlüğü'nden iletişim dolandırıcılığı ...
Ordu’da gebelere Covid-19 aşı eğitimi
YEREL HABERLER Ordu’da gebelere Covid-19 aşı eğitimi
Ordu’ya yeni huzurevi yapılacak
YEREL HABERLER Ordu’ya yeni huzurevi yapılacak
Gaziye Devlet Övünç Madalyası
YEREL HABERLER Gaziye Devlet Övünç Madalyası
Uzmanından uyarı: “Zatürre göz ardı edilirse hayati riske neden olabilir” Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Huri Özkan Yılmaz: “Zatürre, çoğu zaman korona virüs (Kovid-19) veya griple karıştırılarak tedavide geç kalınması ciddi sorunlara hatta hayati riske bile neden olabilir. Özellikle 3 günden uzun süren ateş, göğüs ve yan ağrısı ve genel durum bozukluğu zatürreyi gripten ayırt etmede önemli bir işarettir”
YEREL HABERLER Uzmanından uyarı: “Zatürre göz ardı edilirse hayati ...
Ordu’da 600 yıllık tarihi camiye dev restorasyon
YEREL HABERLER Ordu’da 600 yıllık tarihi camiye dev restorasyon
Ordu’da uluslararası yarışta nefesler kesildi
YEREL HABERLER Ordu’da uluslararası yarışta nefesler kesildi
Sevdalısı olduğu minibüs için servet harcadı Klasik aracını 45 bin liraya yeniledi
YEREL HABERLER Sevdalısı olduğu minibüs için servet harcadı Klasik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.