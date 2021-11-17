ÜTSO Başkanı Akar: "Tüketici boyunu aşan harcama yapmasın" “Reklamlardan etkilenip harcama yapanlar bahaneyi dövize bulmasın”

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası (ÜTSO) Başkanı İrfan Akar, son dönemdeki ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, "Tüketici boyunu aşan harcama yapmasın. Reklamlardan etkilenip harcama yapanlar da bahaneyi dövize bulmasın" dedi.

ÜTSO Başkanı İrfan Akar, 'param yok' diyenin lüks yaşamaya çalıştığını ifade ederek, tüketicinin boyunu aşan alışverişten sakınması gerektiğini vurguladı. Birçok vatandaşın reklamlardan da etkilenerek en yeni telefon için elinde avucundakini harcadığını ileri süren Akar, her şeyin en iyisi olsun diye insanların beş yüz kilo, bir ton fındığını satıp telefon ya da farklı şeyler aldığını, bunun da lükse kaçmak olduğunu ifade etti. Akar, "Herkes ekonomik gücüne göre alışveriş yapmalı çünkü ekonomi gittikçe bizleri de zorluyor" ifadelerini kullandı.



“Hane halkının borcu çok”

ÜTSO başkanı Akar, "Kredi haznesindeki borçların çoğu evini geçindiren hane halkından kaynaklanıyor. Çünkü hane halkının borcu ne kadar artarsa piyasadaki alışveriş de o kadar duraksamaya geçiyor. Bu nedenle insanlar borçlarını ödemekle uğraşıyor ve yeni bir mal almakta güçlük çekiyor. Bu yüzden az ve öz alıp ona göre ödeme yapmakta fayda var” diye konuştu.



“İletişim çağında ‘reklamlar’ insanları cezbediyor”

Akar, “Sosyal medyadaki, televizyondaki, telefondaki reklamlar insanı uygun diye ihtiyacından fazla mal almaya itiyor. Bu nedenle cebindeki para da tükenen insanlar bahaneyi dolar ve euronun yükselmesinde buluyor” şeklinde konuştu.

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