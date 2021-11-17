Ordu’da sıkı trafik denetimleri sürüyor

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Ordu’da trafik denetimlerinde sürücülerin sürücülerin yol güvenliğini tehlikeye düşüren davranışlarına izin verilmiyor.

812 Kasım 2021 tarihleri arasında trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 54 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 29 sürücüye modifiyeli araç (kesik yay, abart egzoz) kullanmaktan, 15 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 104 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 823 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 53 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 202 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan ve 21 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde Karayolları Trafik Kanunu’nun muhtelif maddelerinden işlem yapılan 82 araç trafikten men edilirken 54 araç sürücüsünün sürücü belgesi geri alındı.

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