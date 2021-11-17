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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da kamyonet dereye uçtu

İHA

Ordu’da kamyonet dereye uçtu

Ordu’nun Ünye ilçesinde bir kamyonet dereye uçtu. Sürücü olay yerinden kaçarken, kamyonet vinçle dereden çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 55 KJ 180 plakalı kamyonet, Liseler Mahallesi Tabakhane Köprüsü üzerinden sürücüsünün geçmeye çalıştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kaza sırasında sürücünün ve yanındaki kişinin olay yerinden kaçtıkları öğrenilirken, kaza sonrası dereye uçan kamyonet ise yaklaşık bir saat sonra çıkarıldı.

Film izler gibi seyrettiler
Diğer yandan yaşanan kaza sonrası vincin dereden kurtarmaya çalıştığı kamyoneti çevredeki meraklı vatandaşlar ise yaşanılabilecek tehlikeye aldırış etmeden seyretti. Bazı vatandaşlar olayı cep telefonlarına kaydederken, polis ekipleri ise sık sık uyarılarda bulunup çevredekilerin dağılmasını istedi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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