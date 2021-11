Altınordu'da okullar ara tatil sonrasına hazırlanıyor

Altınordu Belediyesi okulların ara tatile girmesiyle birlikte ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrencilerin ve öğretmenlerin sağlığını korumak amacıyla yeniden dezenfeksiyon çalışması başlattı.

Pandeminin ilk gününden bugüne öncü çalışmalara imza atan, salgınla mücadele kapsamında ilçede hummalı bir çalışma yürüten Altınordu Belediyesi şehirde bulunan tüm okulları dezenfekte ediyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla derslikler başta olmak üzere tüm ortak kullanım alanları kapsamlı bir şekilde dezenfekte edilerek öğretmen ve öğrenciler için hijyenik bir ortam hazırlanıyor. Ekipler ayrıca okul bahçelerinde de kapsamlı bir hijyen çalışması yürütüyor.



‘‘Çocuklarımızın sağlığı her şeyden önemli’’

Pandemi sürecinin başından bu yana dezenfeksiyon çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın hijyenik ve güvenli ortamlarda öğrenimlerinin sürdürebilmeleri için ilçe genelindeki okullarımızda dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdik. Çocuklarımızın temas ettiği her noktayı dezenfekte ediyoruz. Altınordu Belediyesi olarak pandemi tehlikesinin devam ettiğini unutmuyor kurum olarak aynı hassasiyet ve bilinçle mücadelemizi sürdürüyoruz. İlimizin ve şehrimizin pandemi mücadelesinde aşılama ile elde ettiği kazanımları devam ettirebilmesi ve eğitimin kesintisiz bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla bizde her alanda önlemlerimizin sürdürüyoruz. Çocuklarımızın, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sağlığı bizler için kıymetli. Bu çerçevede tüm okullarımızı eğitim öğretim öncesi bir kez daha dezenfekte ettik ve rutin olarak programlı ve planlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

