Ordu’da mevsimlik çiçekler toprakla buluşuyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi, birçok ilçede yer alan kavşak, refüj ve parklarda, sonbahar ve kış mevsimine uygun çiçekleri toprakla buluşturuyor.

Ordu genelinde şehir estetiği için birçok uygulamayı hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemeleriyle de ilçelerin güzelliğine güzellik katıyor.

Bu kapsamda birçok ilçede kara yolları üzerinde bulunan kavşak ve refüjler ile vatandaşların sıklıkla kullandığı parklarda peyzaj çalışması yürüten Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, yazlık çiçek ve bitkileri, sonbahar ve kış mevsimine uygun yeni çiçek ve bitkilerle değiştiriyor.

Sonbahar ile çalışmalarına hız veren ekipler, bu doğrultuda çuha çiçeği, süs lahanası, portakal nergisi, şeker tabağı, hercai menekşe, kasımpatı, büyük siklamen, lale soğanı, sümbül soğanı ve nergis bitkilerini toprakla buluşturuyor.

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