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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaprak Sayar’dan mekan akustiği konseri

İHA

Yaprak Sayar’dan mekan akustiği konseri

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat Kasım ayı etkinlikleri kapsamında "Yaprak Sayar ile Türk Müziği" konseri düzenledi. Sanatçı Yaprak Sayar, Türk müziğinin sevilen eserlerinin akustik mekan versiyonlarını seslendirdi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sanat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda birçok farklı etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, son dönemin gözde isimlerinden Yaprak Sayar’ı Ordulularla buluşturdu.
Caz musikisi üzerine albümleri bulunan, TRT Müzik kanalında program yapan Yaprak Sayar, Türk müziğinin sevilen parçalarının akustik versiyonlarını seslendirdi.
Ordu Taşbaşı Sanat Alanı’nda HES kodu uygulaması ve hijyen önlemleri alınarak gerçekleştirilen konserde Sayar'a, Furkan Resuloğlu tanbur, Murat Süngü çello ve Serhan Mesut Halili kanunla eşlik etti.
Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla sanat alanı haline gelen, Ordu’nun kültür ve sanatına hizmet vermeye başlayan tarihi Taşbaşı Kilisesi’nde yoğun katılımla düzenlenen konser, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, daire başkanları ve konsere katılınlar tarafından beğeniyle izlendi.
Sayar, konserde ‘Bin cefa görsem ey sanem senden’, ‘Rüzgâr uyumuş ay dalıyor her taraf ıssız’, ‘Çekmiyor yârı sitemkâr hayli demdir nâzımız’, ‘Gel ey denizin nazlı kızı’, ‘Gönlüm düşüyor çırpınarak izli kemende’, ‘Havada bulut yok’, ‘Sıra dağlar mordu sular kırmızı’, ‘Yemenimin oyası’, ‘Hekimoğlu’, ‘Hatıra’, ‘Haftalar aylar var ki hasretinle üzgünüm’, ‘Bakmıyor çeşmi siyah feryâde’ ve ‘Bir kara gözlüye ay balam tutulup yanmışam’ şarkılarını seslendirdi.
Konserde vatandaşla ise Sayar’ın seslendirdiği eserlere hem yorumlarıyla hem de alkışlarıyla eşlik etti.
Konser sonunda sanatçı Yaprak Sayar’a çiçek hediye ederek teşekkür eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, beraberindekilerle birlikte sanatçı ve müzisyenlerle etkinlik anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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