Ordu’da sınav ve ders arası çorba molası

Ordu’da sınava giren ve sınava hazırlanan üniversite öğrencilerine çorba ikramı yapılıyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Üniversitesi kampüsünü konuşlandırdığı mobil mutfak tırı ile öğrencilere sıcak çorba ikramında bulunuyor. Sınav veya ders aralarında mola veren öğrenciler mobil mutfak tırına gelip Büyükşehir Belediyesinin çorba ikramını alarak hem kış günlerinde içlerini ısıtıyor hem de karınlarını doyurmuş oluyorlar.

Öğrenciler için yapılan en güzel hizmetlerden biri olduğunu söyleyen Ordu Üniversitesi öğrencileri, “Soğuk havalarda içimiz ısınıyor, hem de karın doyurucu. Ayrıca yemek parası da cebimize kalmış oluyor” şeklinde konuştular.

Uygulama için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür eden gençler konuşmasında şu sözlere yer verdiler:

“Bu uygulama biz öğrenciler için çok iyi oluyor. Soğuk havalarda içimiz ısınıyor, hem de karın doyurucu. Ayrıca yemek parası da cebimize kalmış oluyor. Bazen yemekhanede yemeklere yetişemeyebiliyoruz. Derslerden veya sınavlardan çıktığımızda burada sıcak çorbamızı içebiliyoruz. Bize de moral olmuş oluyor. Biz öğrenciler için en güzel hizmetlerden bir tanesi, duacıyız. Bu uygulama adına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Hilmi Güler Bey’e çok teşekkür ediyoruz.”

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere ikram edilen sıcak çorba hafta içi her gün 08.00 ile 10.00 ve 18.00 ile 21.00 saatleri arasında öğrencilerle buluşturuluyor.

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