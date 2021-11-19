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Yazıcı: "Fatsa'da üretime ve ekonomiye de katkı sağlayacağız"

İHA

Yazıcı: "Fatsa'da üretime ve ekonomiye de katkı sağlayacağız"

Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı, “Halk Eğitim Merkezimizde üreten, ürettiğini pazarlayabilen, Fatsa ekonomisine ve aile ekonomisine katkı sunan bireylere açtığımız atölyeler ile kurum olarak üzerimize düşen görevi yapacağız” dedi.
Fatsa Halk Eğitim Merkezi faaliyetleri hakkında açıklamalarda Barış Semih Yazıcı, "Pandemi döneminde her kurumda olduğu gibi bizim de zorlandığımız zamanlar oldu. Fakat toplu kapanmalar dışında Halk Eğitim Merkezi açıktı ve kurslara devam etti. Yine bununla birlikte pandemiye ilk reaksiyon gösteren kurumların başında geliyoruz. İlk maske üretimine Fatsa’da Halk Eğitim Merkezi başlamıştı. Yine zaman içinde pandemi döneminde de kurum ve kuruluşların ihtiyacı doğrultusunda maske üretimine devam etmiştik. Bu sene ekim ayı itibariyle kurslarımız yoğun bir şekilde başladı. Vatandaşlarımızın bu salgın döneminde evde baya sıkılmışlar ki kurslarımıza yoğun bir talep var. Biz de talepleri karşılamaya çalışıyoruz. Bu talepler doğrultusunda çok kısa bir süreçte 353 kursu ve 5 bini aşmış kursiyerimize ulaşmış durumdayız. Salgın tedbirleri kapsamında kurslarımızı sağlıklı bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte bakanlığımızın 20232024 yılları kapsamında atölyelerimize ağırlık verdik. Kurumumuzda bir dil atölyemiz, robotik kodlama atölyemiz müzik atölyemiz ve çok yakında bitecek kayıt stüdyomuz devreye girecek. Yine bununla birlikte Fatsa Belediyemizin bünyesinde Japon Konsolosluğu bilgisiyle devreye girecek bir mesleki atölyemiz var. Bundan sonraki çalışmalarımızda daha çok atölye, uygulama ve üretim bazlı çalışmalara yönelmek istiyoruz. Tabii ki normal kurslarımız da devam edecek. Bundan sonra üreten, ürettiğini pazarlayabilen, Fatsa ekonomisine ve aile ekonomisine katkı sunan bireylere açtığımız atölyeler ile kurum olarak bizde yardımcı olmak niyetindeyiz” diye konuştu.
Yazıcı, “Son olarak geçtiğimiz hafta Erasmus K104 Personel Hareketliliği kapsamında Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Fatsa, Perşembe ve Korgan Halk Eğitimi Merkezinde görevli 12 öğretmenimiz “Yetişkin Eğitiminde Öğrenme Kültürü” adlı proje kapsamında 1 hafta İspanya Marbella'da eğitim aldı. Avrupa Birliği Erasmus+ projelerine katılan bir kurum olarak öğretmenlerimizin hem eğitim almaları hem farklı kültürleri ve coğrafyaları keşfetmesi olumlu oluyor. Bu bağlamda da çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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