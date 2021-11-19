Şen: “Orman varlığımızı arttırıyoruz”

Fatsa Orman İşletme Şefi Sevil Şen, “Ülkemizin orman alanını ve ağaç servetini çoğaltmak, biyolojik çeşitliliği geliştirmek, çevreyi korumakla kalmayıp geliştirerek, güzelleştirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın çabası içindeyiz” dedi.

İklim değişikliğinin tüm dünyayı etkilediğine dikkat çeken Şen, “Ülkemizi de etkiliyor, etkilemeye devam edecek. Biz iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirecek, kendi kendine yeten bir ülke olmak zorundayız. Baktığımızda 2021 dünyanın en sıcak yılı oldu. Çok üzücü ciğerimiz olan orman yangınları ve canlı kayıpları ve iklim hadiseleri yaşadık. Maalesef bu sıcaklıklar artarak devam edecek. Hem iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede bu yeşil alanların artırılması olsun, şehirlerimizin nefes alacağı alanların açılması olsun hem de ekolojik koridorlar oluşturmaya çalışıyoruz. Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda küresel ısınmaya bağlı olarak yangın riski artıyor. İklim değişikliği ekonomiye de zarar veriyor ve tedarik zincirini bozuyor. Bölgesel ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planlarımızla yasadığımız bu şehirlerimizi iklim değişikliğine dirençli hale getirmeliyiz. Şehirlerimizin nefes alması için ekolojik koridorlar ile de biyolojik çeşitliliğe can suyu vermeye devam edeceğiz. Türkiye olarak, dünyamızın, evlatlarımızın geleceği için, iklim kriziyle mücadele çalışmalarımızı kararlılıkla yürüteceğiz. İklim değişikliği sadece bir çevre meselesi değil, tüm ülkeleri derinden etkileyen bir kalkınma, bir güvenlik meselesidir. Bizlere düşen görev; bu tehdit karşısında hakkaniyete dayalı adil bir yük paylaşımıyla tedbirlerimizi almak, yükümlülüklerimizi süratle yerine getirmektir. ‘Bugün, çocuklarımıza önemli bir miras bırakıyoruz.’ Doğaya verilebilecek en güzel hediye ağaç dikmektir. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendiniz ve çocuklarınızın geleceği için atabileceğiniz en önemli adımlardan biridir. Çocuklarımıza, torunlarımıza bırakacağımız en önemli değerlerden biri olan bu fidanlar hem erozyonla mücadele etmenin en etkin yolunun kapısını aralayacak hem de ülkemize ekonomik anlamda da fayda getirecektir. Ormanlar bizim zenginliğimizdir” diye konuştu.

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