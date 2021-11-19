Ordu’da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

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Ordu’da uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda Altınordu İlçesinde 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada bin 210 adet uyuşturucu hap, 22 gram esrar maddesi, yaklaşık 2 gram metamfetamin (halüsinasyon gösteren) maddesi ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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