Ordu’da 46 şişe sahte alkol ele geçirildi

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Ordu’da yapılan bir operasyonda 46 şişe sahte alkol ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde yapılan operasyonda 46 litre sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

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