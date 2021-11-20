MHP’li Durmaz: “Allah Kılıçdaroğlu’na akıl fikir versin” MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: “Türkiye’deki muhalefete muhalefet demek mümkün değil. Resmen ülkeye, millete düşmanlık olarak değerlendirebiliriz” “Allah Kılıçdaroğlu’na akıl fikir versin. Zaten ne yaptığını o da çok fazla bilmiyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP’li Durmaz: “Allah Kılıçdaroğlu’na akıl fikir versin” MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: “Türkiye’deki muhalefete muhalefet demek mümkün değil. Resmen ülkeye, millete düşmanlık olarak değerlendirebiliriz” “Allah Kılıçdaroğlu’na akıl fikir versin. Zaten ne yaptığını o da çok fazla bilmiyor”

İHA

MHP’li Durmaz: “Allah Kılıçdaroğlu’na akıl fikir versin” MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: “Türkiye’deki muhalefete muhalefet demek mümkün değil. Resmen ülkeye, millete düşmanlık olarak değerlendirebiliriz” “Allah Kılıçdaroğlu’na akıl fikir versin. Zaten ne yaptığını o da çok fazla bilmiyor”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Türkiye’deki muhalefetin ‘gayri milli muhalefet’ olduğunu ileri sürerek, “Türkiye’deki muhalefet anlayışını muhalefet olarak ifade etmek mümkün değil. Resmen ülkeye, millete düşmanlık olarak değerlendirebiliriz” dedi. Durmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştirerek, “Allah ona akıl fikir versin. Zaten ne yaptığını o da çok fazla bilmiyor” diye konuştu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, MYK üyeleri Hüseyin Edis, Tarkan Toper ve Davut Haskırış, ‘Adım Adım 2023, İl İl Anadolu’ temalı program kapsamında Ordu’da şehit aileleri, yakınları ve gazileri, STK temsilcileri, teşkilat üyeleri ile bir araya geldi.
Burada bir konuşma yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, son dönemde Türkiye’de ve dünyada gelişen ekonomik ve siyasi olayları değerlendirdi. Konuşmasında muhalefet partilerini eleştiren Durmaz, “Bunlar muhalefet değil gayri milli muhalefet” ifadelerini kullandı.

“Bu coğrafya tarihin hiçbir döneminde sükunet bulmadı”
Durmaz, Türk milletinin zorlu bir coğrafyada bölgesel ve küresel hesapların görüldüğü stratejik bir coğrafyada bin yıldır varlığını sürdürdüğüne, üzerinde yaşanan toprakların tarihin hiçbir döneminde sükunet bulmadığına dikkat çekti.
Medeniyetlerin kavşak noktasında doğubatı güzergâhının kesişme alanında yer almanın avantajları olduğu kadar dezavantajlarını da anlamak gerektiğini vurgulayan Durmaz, “Geçmişten bugüne ülkemiz ne zaman kabuğunu kırmak istese, bölgesel güç olmak için kafasını kaldırmak istese içeriden ve dışarıdan bir sürü sorunla uğraştırmaktan enerjimizi boşuna tükettirmekteler. Ülkemizin terörle mücadelesi başta olmak üzere darbelere, siyasi iç karışıklık girişimlerine bu açıdan bakmak lazım. Bu engelleme çabalarına rağmen çok şükür varlığımıza ve irademize yöneltilen tedbirleri aşa aşa bu günlere geldik” dedi.

Durmaz, şöyle devam etti:
“Suriye’nin kuzeyindeki terör koridorunu ve kurulmak isteyen terör devletçiğini engelledik. Bizi üç yanı denizlerle çevrili olan ülkemizi karaya sıkıştırmak isteyenlere inat mavi vatanımıza sahip çıkıp egemenlik haklarımızı çiğnetmedik. Milli davamız Kıbrıs’ta Türklük kazandı esaret altındaki Karabağ’a Türkün şanlı bayrağı dikildi. Devletimiz milletinin desteğiyle gönül coğrafyamızda Türkiye’ye rağmen hesap yapılamayacağını tüm dünyaya ilan etti. Zor zamanda elde edilen bu başarılara rağmen hakkı teslim etmeyen aksine hepsine karşı çıkan gayri milli bir muhalefet söz konusu.”

“Muhalefet ABD’den iktidar dileniyor”
Türkiye’deki muhalefetin ‘gayri milli muhalefet’ olduğunu dile getiren Durmaz, “ABD Başkanı Biden, 15 Ağustos 2020’de ‘Başkan olduğumda Türkiye’de muhalefete destek vereceğim’ sözünden heveslenen gayri milli muhalefet milletimizden umudunu kesmiş Amerika’dan iktidar dilenmektedir. Devletimizi ülkemizi birçok kez yurt dışına şikâyet etmelerinin asıl sebebi budur” diye konuştu.

“Kılıçdaroğlu’na Allah akıl fikir versin”
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren Durmaz şunları söyledi:
“Bakınız daha geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı büyükelçilere mektup yazıp Kanal İstanbul projesiyle ilgili ülkemizi şikâyet etmiştir. Yani şikâyet ettiği kimler ve sebebi ne? Sebebine baktığınız zaman arkadaşlar; çevrecilik hassasiyetiymiş yani Kanal İstanbul çevreye zarar verecekmiş, dolayısıyla dünyaya zarar verecekmiş, o münasebetle buraya bu ülkelerin yatırımcılarının gelmemesini, yatırım yapmamasını bekliyor Kılıçdaroğlu. Şikâyet ettiği ülkeler ise dünyayı yer altı ve yer üstü tüm değerleriyle sömüren petrolü insan kanına değişen kendini doğanın efendisi sayan batı ülkeleri. Allah akıl fikir versin demekten başka bir şey gelmiyor zira kanaatimce bu CHP’de Kılıçdaroğlu’da ne yaptığını çok fazla bilmiyor.”

“Muhalefet bu ülkeye düşman”
“Muhalefet bu ülkeye düşman” diyen Durmaz, şunları kaydetti:
“Parti binalarına sınır namustur yazıları astılar sınırlarımızı koruyacak askeri teskereye HDP ile birlikte hayır dediler. Sonra da Yozgat’a gidip, 'Kandil’i yerle yeksan edeceğim' dedi. Yozgat benim memleketim oranın havası suyu başka. Kılıçdaroğlu’na bir bardak su vermişler Kandil’e saldırmaya kalkmış çok fazla diyecek bir şey yok. Yani birilerinin şunu sorması gerekmiyor mu, ya arkadaş sen Kandil’e gidecek askere sınırın ötesine çıkma yetkisi vermeden Kandil’i nasıl yerle yeksan edeceksin? Milletin aklıyla alay etme Sayın Kılıçdaroğlu. Yani bu bir muhalefet anlayışı olarak ifade etmek mümkün değil resmen ülkeye, millete düşmanlık olarak değerlendirebiliriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MHP´li Durmaz: Bunlar milli irade gaspçısı
YEREL HABERLER MHP´li Durmaz: Bunlar milli irade gaspçısı
Ordu’da 46 şişe sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Ordu’da 46 şişe sahte alkol ele geçirildi
Ordu-Mardin hattı OTSO ile MTSO arasında ‘kardeş oda protokolu’ imzalandı
YEREL HABERLER Ordu-Mardin hattı OTSO ile MTSO arasında ‘kardeş oda ...
Ordu’da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Fatsa-Japonya iş birliğinde 250 kadına iş imkanı
YEREL HABERLER Fatsa-Japonya iş birliğinde 250 kadına iş imkanı
Şen: “Orman varlığımızı arttırıyoruz”
YEREL HABERLER Şen: “Orman varlığımızı arttırıyoruz”
Başkan Kibar: “Fatsa’mızın gelişmesi ve güzelleşmesine yönelik adımlar atıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kibar: “Fatsa’mızın gelişmesi ve ...
Yazıcı: "Fatsa'da üretime ve ekonomiye de katkı sağlayacağız"
YEREL HABERLER Yazıcı: "Fatsa'da üretime ve ekonomiye de katkı ...
Ordu’da sınav ve ders arası çorba molası
YEREL HABERLER Ordu’da sınav ve ders arası çorba molası
34 yıldır saatçi mesleğini yaşatıyor
YEREL HABERLER 34 yıldır saatçi mesleğini yaşatıyor
Ordu’da kaçan define araması yapan 3 kişiye suçüstü
YEREL HABERLER Ordu’da kaçan define araması yapan 3 kişiye suçüstü
Yaprak Sayar’dan mekan akustiği konseri
YEREL HABERLER Yaprak Sayar’dan mekan akustiği konseri
Ordu’da mevsimlik çiçekler toprakla buluşuyor
YEREL HABERLER Ordu’da mevsimlik çiçekler toprakla buluşuyor
Vali Tuncay Sonel, bir günde 117 vatandaşı tek tek dinledi
YEREL HABERLER Vali Tuncay Sonel, bir günde 117 vatandaşı tek tek ...
Altınordu'da okullar ara tatil sonrasına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Altınordu'da okullar ara tatil sonrasına hazırlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.