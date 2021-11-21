Fatsa’da hamsi festivalinde Soner Arıca rüzgarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatsa’da hamsi festivalinde Soner Arıca rüzgarı

İHA

Fatsa’da hamsi festivalinde Soner Arıca rüzgarı

Fatsa Belediyesi ve Fatsa Dernekler Federasyonu iş birliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ulusal Hamsi Festivali" coşku dolu bir katılımla gerçekleşti. Festivalde Soner Arıca rüzgarı esti.
Yoğun bir katılımla gerçekleşen festivale, Ordu Milletvekili Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Oğuz Özer, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Program kemençe resitalinin ardından Ordu yöresi halk oyunları gösterisi ile başladı. Ordulular Birliği Hizmet Vakfı Başkanı Zekeriya Erdim, Fatsa Belediyesi ve Fatsa Dernekler Federasyonu organizesi ile festivalde emeği ve katkısı olanlara teşekkür etti.
Konfederasyon çalışmalarından bahseden Ordu Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Özlem Öztekin Vural, Ordu’nun markalaşması konusunda tüm şehrin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini, bu birlikteliğin güçlenerek büyüyeceğini ifade etti.
Festivallerin birlik ve beraberliğin pekişmesinde önemli rol oynadığını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Festivaller, aynı duygu ve aynı gönül dili ile konuşulmasına bir ve beraber olmamıza, sevginin gücü etrafında kenetlenmemize vesiledir. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirecek Fatsa adına yapılacak her türlü faydalı işlerde belediye olarak var olduğumuzu ve destek vereceğimizi her zaman ifade ettik. Fatsa’mızın kardeşliğine katkı sunan bu tür organizasyonları, birlik, beraberlik ve kültürümüzün yaşatılmasını önemsiyorum” dedi.
Hamsi festivalinde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, kültür ve gelenekleri yaşatmak adına bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür etti.
Bu tür festivallerin şehrin tanıtımına önemli katkılar sağladığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, "Tüm şehri birbiri ile kenetleyen, bir araya getiren, aynı atmosferi solumamıza vesile olan Hamsi Festivali'nde emeği ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Şehrin birlikteliğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ise, "Bir ve beraber olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu birlikteliğin güçlenerek sürdürülmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından protokol etkinlik alanında yer alan yöresel ürünlerin sunulduğu stantları gezdi. Protokol, stanttaki ürünleri inceleyerek, yöresel lezzetlerin tadına baktı.
Gün boyunca yerel sanatçıların konserleriyle eğlenceli vakit geçiren vatandaşlar, daha sonra Devlet Türk Halk Müziği Sanatçıları Sıtkı Akın, Nahide Saygün Akkal’ın türkü ziyafeti ile eğlendi.
Festival programı kapsamında günün ilerleyen saatlerinde ünlü sanatçı Soner Arıca sahneye çıktı. Soner Arıca, sevenlerine unutulmaz bir konser verdi. Festivalde verdiği konserde hemşehrilerinden büyük alkış alan Soner Arıca, sevilen şarkılarını seslendirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sanatçı Soner Arıca’ya konser performansından ötürü teşekkür ederek, seneye düzenlenecek Çınar Festivali için söz istedi.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, bu tür festival, konser, kültür ve sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elektrikli bisiklet sürücüsü kazada yaralandı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet sürücüsü kazada yaralandı
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1- Çatalcaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1- Çatalcaspor: 0
MHP’li Durmaz: “Allah Kılıçdaroğlu’na akıl fikir versin” MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: “Türkiye’deki muhalefete muhalefet demek mümkün değil. Resmen ülkeye, millete düşmanlık olarak değerlendirebiliriz” “Allah Kılıçdaroğlu’na akıl fikir versin. Zaten ne yaptığını o da çok fazla bilmiyor”
YEREL HABERLER MHP’li Durmaz: “Allah Kılıçdaroğlu’na akıl fikir ...
MHP´li Durmaz: Bunlar milli irade gaspçısı
YEREL HABERLER MHP´li Durmaz: Bunlar milli irade gaspçısı
Ordu’da 46 şişe sahte alkol ele geçirildi
YEREL HABERLER Ordu’da 46 şişe sahte alkol ele geçirildi
Ordu-Mardin hattı OTSO ile MTSO arasında ‘kardeş oda protokolu’ imzalandı
YEREL HABERLER Ordu-Mardin hattı OTSO ile MTSO arasında ‘kardeş oda ...
Ordu’da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
YEREL HABERLER Ordu’da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
Fatsa-Japonya iş birliğinde 250 kadına iş imkanı
YEREL HABERLER Fatsa-Japonya iş birliğinde 250 kadına iş imkanı
Şen: “Orman varlığımızı arttırıyoruz”
YEREL HABERLER Şen: “Orman varlığımızı arttırıyoruz”
Başkan Kibar: “Fatsa’mızın gelişmesi ve güzelleşmesine yönelik adımlar atıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kibar: “Fatsa’mızın gelişmesi ve ...
Yazıcı: "Fatsa'da üretime ve ekonomiye de katkı sağlayacağız"
YEREL HABERLER Yazıcı: "Fatsa'da üretime ve ekonomiye de katkı ...
Ordu’da sınav ve ders arası çorba molası
YEREL HABERLER Ordu’da sınav ve ders arası çorba molası
34 yıldır saatçi mesleğini yaşatıyor
YEREL HABERLER 34 yıldır saatçi mesleğini yaşatıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.