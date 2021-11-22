Çiçekçilerde Öğretmenler Günü mesaisi Birbirinden güzel çiçekler öğretmenler için hazırlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiçekçilerde Öğretmenler Günü mesaisi Birbirinden güzel çiçekler öğretmenler için hazırlandı

İHA

Çiçekçilerde Öğretmenler Günü mesaisi Birbirinden güzel çiçekler öğretmenler için hazırlandı

Ordu'da "24 Kasım Öğretmenler Günü"nün yaklaşmasıyla birlikte çiçekçilerde yoğunluk arttı.
Birbirinden farklı çiçeklerin özel hazırlandığı çiçekçilere siparişler birkaç gün öncesinden gelmeye başladı. Gül, karanfil, lale ve son yıllarda fanus içerisinde figürler bulunan terrerium adı verilen hediyelik eşyalar Öğretmenler Günü'nde en çok alınan ürünler arasında. Çiçekçilerde gülün tanesi 10 TL, karanfilin tanesi 5 TL ve buket yaptırmak isteyenler için fiyatlar 70 liradan başlıyor.
Altınordu ilçesinde çiçekçi mesleği ile uğraşan Orhan Gündoğdu, Öğretmenler Günü için yoğun bir hazırlık temposunda olduklarını belirterek, her yıl bu yoğunluğun yaşandığını söyledi.
Bu tarz günlerde her zaman gülün favori çiçek olduğuna değinen Gündoğdu, “Gülün haricinde orkide geçmiş yıllara oranla bu sene daha fazla ilgi görüyor. Saksı bitkilerimizden saksıda güllerimiz, kalanşo çiçeklerimiz, sıklamen çiçeğimiz, Atatürk çiçeğimiz var. Bunlarda favori olarak en çok gidecek olduğunu düşündüğümüz güllerdir” dedi.
Gündoğdu son yıllarda terrerium denilen hediyelik eşyanın da tercih edildiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu-Diyarbakır hattı güçlenecek Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ‘kardeş oda’ protokolü imzaladı OTSO Başkanı Servet Şahin: “Ordu-Diyarbakır işbirliğini güçlendirmek istiyoruz” DTSO Başkanı Mehmet Kaya: “Her türlü desteğe hazırız”
YEREL HABERLER Ordu-Diyarbakır hattı güçlenecek Ordu Ticaret ve ...
Yöresel ürünler eğitim programı başlıyor
YEREL HABERLER Yöresel ürünler eğitim programı başlıyor
Fatsa’da hamsi festivalinde Soner Arıca rüzgarı
YEREL HABERLER Fatsa’da hamsi festivalinde Soner Arıca rüzgarı
Elektrikli bisiklet sürücüsü kazada yaralandı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet sürücüsü kazada yaralandı
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1- Çatalcaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1- Çatalcaspor: 0
MHP’li Durmaz: “Allah Kılıçdaroğlu’na akıl fikir versin” MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: “Türkiye’deki muhalefete muhalefet demek mümkün değil. Resmen ülkeye, millete düşmanlık olarak değerlendirebiliriz” “Allah Kılıçdaroğlu’na akıl fikir versin. Zaten ne yaptığını o da çok fazla bilmiyor”
YEREL HABERLER MHP’li Durmaz: “Allah Kılıçdaroğlu’na akıl fikir ...
MHP´li Durmaz: Bunlar milli irade gaspçısı
YEREL HABERLER MHP´li Durmaz: Bunlar milli irade gaspçısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.