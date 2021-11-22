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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’da 48 bin kişi hiç aşı yaptırmadı

İHA

Ordu’da 48 bin kişi hiç aşı yaptırmadı

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, pandemi sürecinde 48 bin kişinin hiç aşı yaptırmadığını söyledi.
Her hafta pazartesi günleri yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı, Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi.
Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısının başlangıcında, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Fatih Aydın tarafından bir sunum yapıldı. Dr. Fatih Aydın, Covid19 Pandemisi Değerlendirme sunumunda, haftalık yeni vaka sayıları, aktif vaka sayıları, ilçelerimizin günlük yeni vaka sayıları, hastane kapasitesi doluluk verileri, yoğun bakım doluluk oranı, ilçelere göre vaka başı temaslı sayıları, haftalık denetim verileri, çağrı merkezi verileri, aşı bilgileri, aşı sayıları, açıklanan hedef nüfusa göre aşılama oranı ile ilgili Ordu’nun korona virüs tablosuna ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu ve alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerileri dile getirdi.

“48 bin kişi hiç aşı yaptırmadı”
İl genelinde hiç aşı yaptırmayan 48 bin kişiye ulaşarak aşılarını yaptırmalarını istediklerini belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, “Öncelikle risk altında bulunan ve bugüne kadar hiç aşı yaptırmamış olan 48 bin vatandaşımıza ulaşarak, aşı olmaları konusunda kendilerini ikna etmeye gayret gösteriyoruz. Diğer taraftan, gençlerimizi aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. Pandemide hayatını kaybedenlerin büyük bir çoğunluğunun aşı yaptırmayan kişiler olduğunu görüyoruz. Aşı ile birlikte bireysel tedbirleri ihmal etmemeliyiz” şeklinde konuştu.

“3. doz aşı çalışmalarına hız kazandıracağız”
Ordu’nun aşılama çalışmalarında Türkiye genelindeki birinci konumunu sürdürdüğünü belirten Vali Tuncay Sonel, “Aşılama çalışmalarımızı disiplinle ve titizlikle sürdürüyoruz. Bu konuda emek veren herkese teşekkür ediyorum. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfusta yüzde 84.4’lük aşılama oranı ile Türkiye genelindeki birinciliğimizi sürdürüyoruz. En az iki doz aşı olmuş 12 yaş ve üzeri nüfusta ise yüzde 81.03’lük oranla yine ilk sıralarda yer almaktayız. Bugüne kadar 563 bin 234 birinci doz, 540 bin 862 ikinci doz, 162 bin 505 üçüncü doz olmak üzere toplamda 1 milyon 266 bin 601 doz aşı yaptık. Salgınla mücadelede 3. doz hatırlatma aşısı çok önemli. 3. doz aşılama çalışmalarına hız kazandıracağız” dedi.

İşyerleri, çarşı, pazar denetlenecek
İşyeri çalışanlarına ve vatandaşlarımıza uyarılarda bulunan Vali Sonel, “Ordu şehri olarak, aşılama çalışmalarında gösterdiğimiz başarıyı, aktif vaka sayısının azaltılmasında da göstermeliyiz. Özellikle işyeri çalışanlarımızın, vatandaşlarımızın pandemi kurallarına uygun hareket etmelerini istiyoruz. Pandemi devam ediyor. Tedbiri elden bırakmamalıyız. Pandemi bitmiş gibi rahat hareket etmek, pandemi kurallarına uymamak, maalesef vaka sayılarımızın artmasına neden oluyor. İşyeri, çarşı, pazar denetimlerimizi sürdüreceğiz. İşyerlerimizde başta hijyen koşulları olmak üzere sosyal mesafe ve diğer denetimlerimizi titizlikle yapacağız” diye konuştu.
Valilik Toplantı Salonunda yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısına, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, İlçe Kaymakamları video konferans yoluyla, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık ve Yeşilay Ordu Şube Başkanı Cemalettin Türk katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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