Ordu’ya yeni bir yaşam merkezi: Melet Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Şehircilik açısından güzel bir eser ortaya çıkıyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ordu’ya yeni bir yaşam merkezi: Melet Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Şehircilik açısından güzel bir eser ortaya çıkıyor”

İHA

Ordu’ya yeni bir yaşam merkezi: Melet Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler: “Şehircilik açısından güzel bir eser ortaya çıkıyor”

Sivas topraklarından doğan Ordu’nun Altınordu ilçesinden Karadeniz’e dökülen Melet Irmağı’nın denize döküldüğü alan turistik cazibesi yüksek bir yaşam merkezi haline getiriliyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Melet’te şehircilik açısından güzel bir eser ortaya çıkıyoruz. Burayı halkımıza açacağız. Melet iyi bir yerleşim ve yaşam merkezi olmuş olacak” dedi.
Yıllardır kaderine terk edilmiş olan Melet Irmağı, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) 75. Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla yeni bir destinasyon merkezi olarak Ordu’ya kazandırılıyor.
Melet’i Ordu’ya yakışır bir görünüme kavuşturmak adına yapılan proje ile bölgede değişim ve dönüşüm devam ediyor. Irmakta yapılan ıslah çalışmalarının yanında yürüyüş yolları, yeşil alanlar, parklar, teknelerin ve gemilerin yanaşabileceği yat limanı ve adacıklarla zenginleştirilen proje ile Melet, atıl görünümünden kurtularak dört dörtlük bir yaşam merkezi oluyor.

“Melet’e yat limanı yapılıyor”
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, inceleme sonrası yaptığı açıklamada peyzaj düzenlemelerinin yanı sıra Melet’in Karadeniz’e dökülen kısmında yat limanı çalışmalarının yapılacağını belirtti. Tekne ve gemilerin ırmağa girebilmesi adına derinleştirme çalışmaları yapıldığını belirten Başkan Güler öncesinde teknelerin giremediği bölgelere artık teknelerin kolaylıkla girebildiğini söyledi.
Başkan Güler açıklamasında şu sözlere yer verdi:
“Şu an da hem Melet Irmağı’nın yatağını temizliyoruz hem de derinliğini artırarak buraya teknelerin girebileceği bir yer haline getiriyoruz. Daha önce tekne ile girilmeyen yerlere tekne ile gidebildik. Aynı zamanda Melet’te kuğuları gördük. Artık kuğular buraya yuva yapabiliyorlar. Daha sonrasında ırmağın ağız kısmında bulunan ve daha evvel çöp dökülen alanda inlemelerde bulunduk. Dalga ile patlayan yerler vardı, yine oraların temizlenmesi gerekiyor. Daha sağlıklı bir ortam için yılların çöpünü temizliyoruz. Melet’te şehircilik açısından güzel bir eser çıkıyor. Burayı halkımıza açacağız. Burası iyi bir yerleşim ve yaşam merkezi olmuş olacak. Melet Irmağı’nın denize dökülen kısmında da yat limanı çalışmalarımız var. Bu çalışma ile tekne ve gemilerin buraya yanaşmasını sağlayacağız. Kısacası burası tam bir çekim merkezi olacak.”

Yeni bir yaşam merkezi
Karadeniz sahil yolu ile çevre yoluna yapılan alternatif Melet Köprüsü arasında kalan 60 bin metrekare alanda uygulanan alanda 20 bin metrekare yürüyüş yolu, 2 bin metre bisiklet yolu, 3 bin 100 metrekare otopark, 1.000 metrekare çocuk oyun alanı, 1 adet çok amaçlı spor sahası, 4 adet dış mekan fitness alanı, 3 bin 600 metrekare meyve bahçesi, 75 adet kamelya, 50 adet pergola kent mobilyaları grubu, 1 adet yöresel kıl çadırı, 2 adet restoran (kafeterya), 2 adet mescit ve 4 adet WC bulunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da 48 bin kişi hiç aşı yaptırmadı
YEREL HABERLER Ordu’da 48 bin kişi hiç aşı yaptırmadı
Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Ordu'da 'tedbir' çağrısı
YEREL HABERLER Nüfusa oranla en fazla vakanın olduğu Ordu'da ...
Çiçekçilerde Öğretmenler Günü mesaisi Birbirinden güzel çiçekler öğretmenler için hazırlandı
YEREL HABERLER Çiçekçilerde Öğretmenler Günü mesaisi Birbirinden ...
Ordu-Diyarbakır hattı güçlenecek Ordu Ticaret ve Sanayi Odası ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ‘kardeş oda’ protokolü imzaladı OTSO Başkanı Servet Şahin: “Ordu-Diyarbakır işbirliğini güçlendirmek istiyoruz” DTSO Başkanı Mehmet Kaya: “Her türlü desteğe hazırız”
YEREL HABERLER Ordu-Diyarbakır hattı güçlenecek Ordu Ticaret ve ...
Yöresel ürünler eğitim programı başlıyor
YEREL HABERLER Yöresel ürünler eğitim programı başlıyor
Fatsa’da hamsi festivalinde Soner Arıca rüzgarı
YEREL HABERLER Fatsa’da hamsi festivalinde Soner Arıca rüzgarı
Elektrikli bisiklet sürücüsü kazada yaralandı
YEREL HABERLER Elektrikli bisiklet sürücüsü kazada yaralandı
TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1- Çatalcaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1- Çatalcaspor: 0
MHP’li Durmaz: “Allah Kılıçdaroğlu’na akıl fikir versin” MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz: “Türkiye’deki muhalefete muhalefet demek mümkün değil. Resmen ülkeye, millete düşmanlık olarak değerlendirebiliriz” “Allah Kılıçdaroğlu’na akıl fikir versin. Zaten ne yaptığını o da çok fazla bilmiyor”
YEREL HABERLER MHP’li Durmaz: “Allah Kılıçdaroğlu’na akıl fikir ...
MHP´li Durmaz: Bunlar milli irade gaspçısı
YEREL HABERLER MHP´li Durmaz: Bunlar milli irade gaspçısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.