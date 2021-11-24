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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kibar’dan ORMEK kursiyerlerine destek

İHA

Başkan Kibar’dan ORMEK kursiyerlerine destek

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü’ne bağlı Fatsa ORMEK Kurs Merkezindeki usta öğreticileri ziyaret ederek yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı ve el emeği göz nuru çalışmaları yakından inceledi.
ORMEK’te ilk olarak usta öğreticilerle sohbet eden Belediye Başkanı İbrahim Etem, incelemelerine aşçılık kursundan başladı ve daha sonra tüm kursları tek tek gezerek kursiyerlerin çalışmalarını yakından inceledi.

70 kursta 1164 kursiyer
Kurslardaki özel öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Kibar, onların yaptığı ürünleri çok beğendiğini söyledi. Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “Öğretmenler Günü dolayısı ile toplumun her kesimine yönelik eğitimler veren Fatsa ORMEK Şubemizdeki 33 usta öğretici, 70 ayrı kurs ve 1164 kursiyerimize verilen eğitimler ile birçok branşta çeşitli el emeği ürünleri ortaya çıkıyor, çok kıymetli eserler meydana geliyor. ORMEK tarafından verilen kurslar da 7’den 70’e her yaştan vatandaşımıza imkân sağlanıyor. Hayat boyu öğrenme ilkesiyle yola çıkan ve ham maddesi insan olan ORMEK’teki kursiyerlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

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