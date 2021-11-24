Eğitim neferlerinin günü kutlandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlanan ilk tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz’ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, sonrası saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Buradaki törenin ardından kutlama programı Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda devam etti.

Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsa Ünel, ”Öğretmen insanların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekli bilgileri kazandırarak onlara yardımcı olan ve topluma arkasını dönmeyen bir gönül eridir. Her öğrenci bizim için bir öğretmendir. Onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Bunun için öğretmen, öğretirken öğrenen insandır. Öğretmen için bu çok büyük bir nimettir” dedi.

Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, ”Öğretmenlik gözü başka hiçbir şey görmeyen bir meslek sevdasıdır. Damardan verilmiş bir güçtür öğretmen olmak. Onlar sınıfına girdiklerinde dertler hüzünler yok olur. Mustafa Kemal Atatürk’ün koca tepeden bakışıdır öğretmen olmak. Verdiğimiz her bilgi cemre olup ayaz üstüne düşmüştür. Yunus Emre’nin söylediği gibi dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. O halde gönüllere talip olmalıyız. Gönüllere girmek ve çocuklarımızın kalplerine dokunmalıyız. Merhametle sabırla ve şefkatle güven vermeli, onlara güvenmeliyiz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatırken, onları vicdanlı ve ahlaklı olarak yetiştirmeliyiz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından öğretmenlerin hazırladığı tiyatro gösterisi ve sunumları izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Program yeni atanan öğretmenlerin yemin töreni ve emekli öğretmenlere plaketlerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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