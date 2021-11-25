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Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin: “Güneydoğu ile ekonomik işbirliği artacak” “Ordu ile Güneydoğu illeri arasında turizm ve ihracat potansiyelini arttıracağız”

İHA

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin: “Güneydoğu ile ekonomik işbirliği artacak” “Ordu ile Güneydoğu illeri arasında turizm ve ihracat potansiyelini arttıracağız”

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, güneydoğu illeri ile ekonomik işbirliğini artıracaklarını söyledi.
Güneydoğu istişare ve iş gezisi programı kapsamında Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır illerine giden OTSO heyetinin önemli temaslar gerçekleştirerek özellikle iller arasında ticaretin artırılması, Ordu fındığının iç piyasaya tanıtılması ve pazarlanması noktasında verimli bir çalışma gerçekleştirdiğini söyleyen Şahin, “Gittiğimiz illerin Ticaret ve Sanayi Odaları ile gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ilimizin ekonomik ve kültürel yapısını tanıtırken, ilimiz ticaretinde önemli rol oynayan tarım ürünleri aktardık. Aynı zamanda KaradenizAkdeniz yolunun tamamlanması ile Ordu‘nun İskenderun, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır ile mesafesinin kısalacağını ve ilimize rahatlıkla yatırım yapabileceklerini ve bu yolu kullanarak Ordu limanından ihraç ürünlerini Balkan ve Kafkas ülkelerine gönderebileceklerini ilettik. Gittiğimiz odalarla kardeş oda olarak bundan sonraki süreçte iş birliği ve ticareti artırmayı hedefledik. İnşallah bu birlikteliklerin uzun yıllar devam ederek hem il ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

“Güney illeri ile ekonomik işbirliği artacak”
Şahin, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ile KaradenizAkdeniz yolu projesi dışında önümüzdeki yıllarda da demiryolu projesinde birlikte çalışma kararı aldıklarını, Gaziantepli yatırımcıları Ordu’ya yatırım yapmaya davet ettiklerini, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ile KaradenizAkdeniz yolu üzerinden Ukrayna, Romanya ve Rusya’ya kısa mesafede ihracat işbirliği yapacaklarını ifade etti. Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile turizm ve işbirliğinin artacağını belirten Şahin, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile gerçekleştirilen toplantıda hem Ordu’dan Diyarbakır’a, hem de Diyarbakır’dan Ordu’ya yatırımcılar geleceğini söyledi. Şahin, “İnşallah bundan sonraki süreçte fındığımızı Diyarbakır pazarına da tanıtarak katma değerli ürün olarak satacağız. DTSO, Diyarbakır’a ve Diyarbakır üzerinden Suriye’ye yatırım yapmak isteyen Ordulu iş insanlarımıza danışmanlık yapacaklarını dile getirdiler. Yeni yapılaşma sürecinde olan Suriye’ye iş yapmak isteyen Ordulu inşaat firmalarımız DTSO üzerinden kolaylıkla ikili ilişkiler kuracaklardır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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