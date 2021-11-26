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Gürcü hasta Ordu’da şifa buldu Mide kanseri olan Gürcü hasta, bağırsaktan yapılan mide ile hayata tutundu

İHA

Gürcü hasta Ordu’da şifa buldu Mide kanseri olan Gürcü hasta, bağırsaktan yapılan mide ile hayata tutundu

Gürcistan’da yaşayan 61 yaşındaki Guli Tchagalidze, iştahsızlık, kilo kaybı ve mide ağrısı şikâyetleriyle geldiği Ordu’da mide kanseri olduğunu öğrendi. Gürcü hastanın midesi yapılan bir operasyonla alınarak bağırsaktan yapılan mide ve yemek borusuyla sağlığına kavuştu.
Medical Park Ordu Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü’ne iştahsızlık, siyah renkte dışkılama, karın ağrısı, kilo kaybı şikâyetleri ile başvuran 61 yaşındaki Guli Tchagalidze’ye yapılan endoskopik değerlendirme neticesinde mide kanseri teşhisi kondu. Gerekli ön hazırlıklar yapılarak operasyona alınan Gürcü hasta, 4 saatlik başarılı operasyon sonrasında sağlığına kavuştu.

“Yediklerim sanki mideme inmiyordu”
Hastalığıyla ilgili ilk belirtilerin iştahsızlık, kilo kaybı ve mide ağrısı ile kendini gösterdiğini ifade eden 61 yaşındaki Guli Tchagalidze, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Son zamanlarda ciddi derecede mide ağrısı ve iştahsızlık problemlerim vardı. Yemeden içmeden kesildiğim için kilo vermeye başladım. Yediklerim mideme inmiyordu. Ülkemde gittiğim sağlık kuruluşlarında hastalığıma teşhis koyamadılar. Şikâyetlerimin devam etmesi üzerine beni tavsiye üzerine Medical Park Ordu Hastanesi’ne yönlendirdiler. Burada tüm tetkiklerim yapıldı. Tetkikler sonucunda mide kanseri olduğum ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Şu anda çok iyiyim, ülkeme sağlığına kavuşmuş bir şekilde döndüğüm için mutluyum. Tetkik, tanı ve tedavim sürecinde sağlığıma kavuşmamı sağlayan tüm doktorlara ve hastanenin güler yüzlü tüm personeline teşekkür ediyorum”

Kanserli doku ve midenin tamamı alındı
Hastaya yaptıkları operasyon hakkında bilgilendirmede bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat, şu bilgileri verdi: “Hastamız bize iştahsızlık ve siyah renkte dışkılama şikâyetleriyle başvurdu. Yapılan endoskopik değerlendirme sonucunda yemek borusundan başlayıp midesinin 3’te 2’sini kaplayan bir kitle görüntüledik. Kitleden aldığımız parçanın patolojik incelemesi sonrası kanser olduğunu tespit ettik. Durumu değerlendirdikten sonra hastamızın operasyonuna karar verdik ve tümörü çıkarıp, tümörle kaplı mideyi tamamen alarak bağırsaktan yeni bir mide görevi yapacak sistem yapmayı hastanın yenden normal şekilde yemek yiyebilmesini ve sindirebilmesini hedefledik. Ameliyatta yemek borusundaki kanserli dokuyu ve midesinin tamamını aldık. Planlama ve hedeflerimize uygun şekilde mideyi de oluşturarak ameliyatımızı sonlandırdık. 1 hafta serviste takip ettik ve sağlıklı bir şekilde taburcu ederek ülkesine gönderdik”

Aşırı sigara, tuz ve tütsülenmiş gıda tüketimi mide kanserini artırdı
Mide kanserinin özellikle son yıllarda sigara, tütsülenmiş gıdalar, aşırı miktarda tuz tüketimi ve C vitamini eksikliği nedeniyle oldukça sık görülmeye başladığını sözlerine ekleyen Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat, şu uyarılarda bulundu:
“Kızartma türü, acılı, salçalı, baharatlı yiyeceklerden uzak durulmalı. Daha çok haşlama, buğulama, ızgara türü gıdaların tüketilmesi gerekmektedir. Taze sebze ve meyvelerin tüketimi ve C vitamini alımı mide kanserine karşı koruyucudur. Hastamıza benzer şikayetleri olan, yemede zorlanan ve makul sürenin altında ve hızlı kilo kaybı olan, dışkı renginde değişimler gözlemlenen kişilerin başka sebepler olabileceği yorumunu yapmadan hızlıca uzman bir hekime ve bu tip cerrahilerde uzmanlaşmış bir sağlık merkezine başvurmaları çok önemlidir. Her kanser için geçerli olan erken tanı tedavi başarısını artırır gerçeği bu kanser tipi için de geçerlidir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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