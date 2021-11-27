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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ünye Yunus Emre Kitap Fuarı açıldı

İHA

Ünye Yunus Emre Kitap Fuarı açıldı

Ordu’nun Ünye ilçesinde düzenlenen “Yunus Emre Kitap Fuarı” kapılarını ziyaretçilerine açtı.
Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ünye Yunus Emre Derneği iş birliği ile geleneksel Yunus Emre Kitap Fuarı düzenledi.

“Okumaya ve bilmeye ihtiyacımız var”
Yunus Emre Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, “Hepimizin okumaya ve yaşadığı dünyayı bilmeye ihtiyacı vardır. bu vesile ile fuarın hayırlı olmasını diliyorum. Düzenlenmesinde emeği geçen başta Ünye Belediyemize olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Başarının sırrı okumaktan geçer”
Başarının sırrının, okumak, analiz etmek, geçmişine sahip çıkmak, değerlerini korumak ve tüm bu bilgi birikimi harmanlayarak geleceği şekillendirmekten geçtiğini belirten Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızın ve gençlerimizin kitap fuarını ziyaret etmesini, bilgi deryasından nasiplenmesini arzu ettiğimi belirtmek istiyorum. Kitap bir âlimdir. Eğer yüzlerce kitabınız varsa, yüzlerce âlimin dostusunuz ve onların ilminden faydalanıyorsunuz demektir. Zira her âlimi; gölgesinden istifade edilmesi gereken bir cennet ağacı, kitapları da o ağacın meyveleri olarak gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu da bir nevi dünyada cenneti yaşamak, cennet meyvelerinden tatmaktır. İlk emri ‘İkra’, yani ‘oku’, olan bir dinin ve bilenle bilmeyenin eşit olmadığını vaaz eden bir inancın mensuplarıyız. ‘Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz’ buyuran ve mescide girdiğinde zikir halkası yerine ilim halkasına oturmayı tercih eden bir peygamberin ümmetiyiz. Kitap okuyarak, kütüphane kültürümüzü yeniden canlandırarak ve şu an yaptığımız gibi kitap fuarları düzenleyerek bu yöndeki eksikliklerimizi bir an önce tamamlamalıyız. Kitap fuarımızın isminin Yunus Emre Kitap Fuarı olması da ayrı bir mesaj taşımaktadır. Yaşadığı süre boyunca tüm dünyaya sevgi aşılama hedefinde olan Şeyh Yunus Emre’nin bu bakış açısı bugün dünyadaki sorunların da temelini oluşturmaktadır. Allah sevgisi, insan sevgisi, hayvan sevgisi, kitap sevgisi gibi kâinatın fıtratında da sevgi vardır. Sevgi olmadan hiçbir başarı da söz konusu değildir” diye konuştu.

“Okuma alışkanlığının kazandırılması önemli”
Açılış programında bir konuşma yapan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ise “Kitaplar yolumuz yücelten, bizleri cahilliğin pençesinden kurtaran, okuma, anlama ve yorumlama yeteneğimizi geliştiren önemli bir araçtır. Kitaplar aynı zamanda kültürel mirasın gelecek nesillere ulaşmasında önemli bir etkendir. Son yıllarda teknoloji gelişmelerle birlikte kitaplara olan ilgi azalmaktadır. Bu nedenle ilçemizde kitap okuma bilincini kazandırmak ve okuyucuları kitapla buluşturmak amacı ile kitap fuarını düzenlemiş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından organizasyonda emeği geçenlere plaketleri takdim edildi. Ünye Belediyesi Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinde düzenlenen fuar 27 Kasım05 Aralık tarihleri arasında açık kalacak. Fuar çok sayıda yazara da ev sahipliği yapacak.

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