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Fatsa Belediyesi’nden “atık azaltımı seferberliği” Başkan Kibar: “Geri dönüşüm kampanyaları ile Fatsa kazanacak “

İHA

Fatsa Belediyesi’nden “atık azaltımı seferberliği” Başkan Kibar: “Geri dönüşüm kampanyaları ile Fatsa kazanacak “

Ordu'nun Fatsa İlçe Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları kapsamında başlattığı "atık azaltımı seferberliği" ile çevre kirliliğinin önüne geçerek ülke ekonomisine katkı sağlayacak.
Avrupa Atık Azaltımı Farkındalık Haftası(2028 Kasım) dolayısıyla 33 Avrupa ülkesi başta olmak üzere, tüm dünya ülkelerince yapılan farkındalık kampanyaları kapsamında Fatsa Belediyesi de atık azaltımı seferberliği başlattı.

“Seferberlik okullardan başlayarak evlere kadar uzanacak”
Fatsa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile atık azaltımı seferberliği kapsamında ilk etapta 19 okulda 7 bin öğrenciye bilgilendirme yapılacak. “Ağaç yaşken eğilir” sözünden hareketle başlatılan kampanya kapsamında atık azaltımı seferberliği okullardan evlere kadar uzanacak.

“Okullarda eğitim ve bilinçlendirme yapılacak”
“Sıfır atık ve iklim değişikliğine” dikkat çekmek maksadıyla eğitim ve bilinçlendirme yapacaklarını söyleyen Fatsa Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Derya Ateşli, “Çevre kirliliğini önlemek adına, yıl içerisinde ilçemizde atık önleme ve azaltımına ilişkin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz koordinasyonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla, okullarımızda Sıfır Atık ve İklim Değişikliğine dikkat çekmek maksadıyla eğitim ve bilinçlendirme yapacağız. Azaltım ve yeniden kullanıma ne kadar dikkat edersek, o kadar az geri dönüşüme ihtiyacımız olur” dedi.

“Geri dönüşüm temalı ödüllü kampanyalar ve yarışmalar düzenlenecek”
Geri dönüşüm hizmetinin sadece bir temizlik anlayışı olmadığını, atıkların milli servet olduğunu kaydeden Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Ambalaj atıklarının geri dönüşümü, Fatsa Belediyesi olarak önemsediğimiz bir hizmetimizdir. Bu yapılan hizmet geri dönüştürebilir olan atıkların toplanması, milli servet olarak bize geri dönüşü oluyor. Ayrıca sadece milli servet olarak kalmıyor, çevremizi yaşamamızı sürdürdüğümüz bölgemizin daha temiz, daha modern bir alana çeviriyor. Bu manada ürünlerin yeniden kullanımı ve geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık oluşturmak için çalışmalarımıza start verdik. Bu tür etkinlikleri yaygın hale getirmeyi hedefliyoruz. İlçemizde ilk etapta 19 okul ve 7 bin öğrenciye bilgilendirme yaparak, tüm ev hanımlarımıza, ebeveynlere bu kampanyayı yaymayı düşünüyoruz. Pilot seçilecek okullarda, sitelerde, mahallelerde atık pil toplama, atık yağ toplama ve ambalajların kaynakta ayrı toplanmasına ilişkin çeşitli kampanyalar, yarışmalar organize etmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

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