‘Ordu Gezen’ otobüsü yollarda Ordu’da şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdirecek olan iki katlı otobüs hizmete girdi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde şehir merkezinden hareket eden ve 500 metre yüksekliğindeki Boztepe’ye kadar şehrin güzelliklerini tanıtacak olan ‘Ordu Gezen’ adlı iki katlı otobüs hizmet vermeye başladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in, ‘12 ay Ordu’ sloganıyla başlattığı çalışmalar kapsamında ‘Ordu Gezen’ adıyla hayata geçirilen otobüs yollara çıktı. ‘Ordu Gezen’ otobüsünün hizmete alım töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun güzelliklerini dünyaya tanıtacaklarını söyledi.

İlerleyen günlerde otobüsün sayısının artacağını ve 19 ilçede belirlenen takvim doğrultusunda faaliyetler yürütüleceğini ifade eden Başkan Güler, “Ordu’muz gerçekten çok güzel. Bu güzelliği gezerek ve görerek daha iyi tanımamız lazım. Onun için bir otobüs aldık ve bu sayıyı artıracağız. Üstü açık, tabiatla doğayla iç içe olacağız. Tüm bu güzellikleri gezerek kendi gözümüzle göreceğiz. ‘Ordu Gezen’ adıyla otobüsümüz hizmet verecek. Otobüsümüzle turizme de önemli katkılar sağlayacağız. Otobüsümüz 19 ilçemize hizmet edecek. İlçelerimizde alanları belirleyerek bir takvim çıkaracağız. Bu doğrultuda turlar düzenleyeceğiz. Bu sayede Ordu’nun tüm güzelliklerini dünyaya tanıtacağız. ‘Ordu Gezen’ otobüsümüz ilimize hayırlı olsun” dedi.



Eğitimli rehberler hizmet veriyor

Düzenlenen törenin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol üyeleri ve vatandaşlar ‘Ordu Gezen’ otobüsü ile şehir turu attı. Ordu’ya renk katan ‘Ordu Gezen’ otobüsü şehir turu esnasında vatandaşların da ilgisiyle karşılaştı.

Eğitimli rehberlerin hizmet vereceği otobüsle seyahate katılan misafirlere şehrin tarihi ve turistik yerleri ile güzellikleri anlatılıyor. ‘Ordu Gezen’ otobüsü öte yandan toplu tören ve açılış ile ziyaretlerde de hizmet verebiliyor. Bilet fiyatlarının tek yön 10 TL ve indirimli 8 TL olarak uygulanacağı otobüs, 10.0018.00 saatleri arasında her saat başı olmak üzere teleferik alt istasyonu kalkışlı Boztepe’ye sefer düzenleyecek.

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