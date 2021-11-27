‘Ordu Gezen’ otobüsü yollarda Ordu’da şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdirecek olan iki katlı otobüs hizmete girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Ordu Gezen’ otobüsü yollarda Ordu’da şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdirecek olan iki katlı otobüs hizmete girdi

İHA

‘Ordu Gezen’ otobüsü yollarda Ordu’da şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezdirecek olan iki katlı otobüs hizmete girdi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde şehir merkezinden hareket eden ve 500 metre yüksekliğindeki Boztepe’ye kadar şehrin güzelliklerini tanıtacak olan ‘Ordu Gezen’ adlı iki katlı otobüs hizmet vermeye başladı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in, ‘12 ay Ordu’ sloganıyla başlattığı çalışmalar kapsamında ‘Ordu Gezen’ adıyla hayata geçirilen otobüs yollara çıktı. ‘Ordu Gezen’ otobüsünün hizmete alım töreninde konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’nun güzelliklerini dünyaya tanıtacaklarını söyledi.
İlerleyen günlerde otobüsün sayısının artacağını ve 19 ilçede belirlenen takvim doğrultusunda faaliyetler yürütüleceğini ifade eden Başkan Güler, “Ordu’muz gerçekten çok güzel. Bu güzelliği gezerek ve görerek daha iyi tanımamız lazım. Onun için bir otobüs aldık ve bu sayıyı artıracağız. Üstü açık, tabiatla doğayla iç içe olacağız. Tüm bu güzellikleri gezerek kendi gözümüzle göreceğiz. ‘Ordu Gezen’ adıyla otobüsümüz hizmet verecek. Otobüsümüzle turizme de önemli katkılar sağlayacağız. Otobüsümüz 19 ilçemize hizmet edecek. İlçelerimizde alanları belirleyerek bir takvim çıkaracağız. Bu doğrultuda turlar düzenleyeceğiz. Bu sayede Ordu’nun tüm güzelliklerini dünyaya tanıtacağız. ‘Ordu Gezen’ otobüsümüz ilimize hayırlı olsun” dedi.

Eğitimli rehberler hizmet veriyor
Düzenlenen törenin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol üyeleri ve vatandaşlar ‘Ordu Gezen’ otobüsü ile şehir turu attı. Ordu’ya renk katan ‘Ordu Gezen’ otobüsü şehir turu esnasında vatandaşların da ilgisiyle karşılaştı.
Eğitimli rehberlerin hizmet vereceği otobüsle seyahate katılan misafirlere şehrin tarihi ve turistik yerleri ile güzellikleri anlatılıyor. ‘Ordu Gezen’ otobüsü öte yandan toplu tören ve açılış ile ziyaretlerde de hizmet verebiliyor. Bilet fiyatlarının tek yön 10 TL ve indirimli 8 TL olarak uygulanacağı otobüs, 10.0018.00 saatleri arasında her saat başı olmak üzere teleferik alt istasyonu kalkışlı Boztepe’ye sefer düzenleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ordu’da atıl araziler tarıma açılıyor İkizce ilçesinde 40 yıldır tarım yapılamayan alan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından soya fasulyesi ekimi ile üretime açıldı
YEREL HABERLER Ordu’da atıl araziler tarıma açılıyor İkizce ...
Fatsa Belediyesi’nden “atık azaltımı seferberliği” Başkan Kibar: “Geri dönüşüm kampanyaları ile Fatsa kazanacak “
YEREL HABERLER Fatsa Belediyesi’nden “atık azaltımı ...
Ünye Yunus Emre Kitap Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Ünye Yunus Emre Kitap Fuarı açıldı
Gürcü hasta Ordu’da şifa buldu Mide kanseri olan Gürcü hasta, bağırsaktan yapılan mide ile hayata tutundu
YEREL HABERLER Gürcü hasta Ordu’da şifa buldu Mide kanseri olan ...
Siyah inci ‘zeytin’ dalından sofralara ulaştırılıyor Bursa’da hasadına başlanan zeytin, doğal ve geleneksel yöntemlerle sofralara ulaştırılıyor Resül Çalık: “25 yıldır doğallığı sofralara ulaştırıyoruz”
YEREL HABERLER Siyah inci ‘zeytin’ dalından sofralara ...
Park halindeki araçta patlama: 3 yaralı
YEREL HABERLER Park halindeki araçta patlama: 3 yaralı
Ordu’da sosyal market açıldı Bu markette para değil iyilik geçiyor Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlar için açılan sosyal market hayırseverliği özendiriyor. Sosyal market kanalıyla kimin verdiğini kimse görmüyor
YEREL HABERLER Ordu’da sosyal market açıldı Bu markette para değil ...
Kadın sürücüler şiddete hayır demek için off-road konvoyu düzenledi
YEREL HABERLER Kadın sürücüler şiddete hayır demek için off-road ...
Çöpten sanata
YEREL HABERLER Çöpten sanata
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin: “Güneydoğu ile ekonomik işbirliği artacak” “Ordu ile Güneydoğu illeri arasında turizm ve ihracat potansiyelini arttıracağız”
YEREL HABERLER Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin: ...
Park halindeki araca çarpıp kaçtılar
YEREL HABERLER Park halindeki araca çarpıp kaçtılar

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.