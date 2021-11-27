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Ordu’da atıl araziler tarıma açılıyor İkizce ilçesinde 40 yıldır tarım yapılamayan alan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından soya fasulyesi ekimi ile üretime açıldı

İHA

Ordu’da atıl araziler tarıma açılıyor İkizce ilçesinde 40 yıldır tarım yapılamayan alan Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından soya fasulyesi ekimi ile üretime açıldı

Ordu’nun İkizce ilçesinde 40 yıldan bu yana atıl durumda bulunan arazi soya fasulyesi üretimi ile tarıma açıldı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in gelir getirici projeleri arasında yer alan tarım ve hayvancılık hamlesi her geçen gün büyürken kırsalda yaşayan vatandaşlar için yeni bir umut kapısı oldu. Kent ekonomisini canlandırmak, tarımı geliştirmek için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi damızlık koyun, damızlık kaz, damızlık manda, örtü altı sebze yetiştiriciliği ve kesme çiçek sektörüne verdiği desteklerin yanı sıra atıl durumdaki arazileri de üretime kazandırıyor.
İkizce ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında 1981 yılından bu yana tarım yapılmayan arazide ekilen soya fasulyesinin hasadı yapıldı.

Toplam 14 bin dönüm atıl arazi üretime açıldı
Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, bugüne kadar yapılan çalışmalarla 14 bin dönüm atıl arazinin üretime açıldığını söyledi. Ultav, “Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi kapsamında bu yıl nisan ayında 19 ilçemizdeki üreticilere yeşil mercimek, mısır, nohut, 4’lü karışım kaba yem, soya ve kabak olmak üzere yaklaşık 15 ton tohum dağıtıldı. Büyükşehir Belediyemiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürüttüğümüz projelerle birlikte, ilimizdeki 14 bin dekar atıl tarım arazisi değerlendirilerek üretime kazandırıldı” dedi.

Üreticiler memnun
Soya fasulyesi ürününün üreticilere yeni bir gelir kaynağı oluşturduğunu vurgulayan Ultav, “2019 yılından bu yana soya fasulyesi gibi değerli bir bitkinin ilimizin tarımsal ürün deseni içeresine girmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl İkizce ve Ünye ilçelerimizde soya fasulyesi ekimi yapıldı. Hasat edilen üründen üreticilerimiz memnun. Uygun özelliklere sahip olan yerlerde soya fasulyesi yetiştiriciliğini yaygınlaştırarak hem atıl tarım arazilerini değerlendirmek hem de ekonomik getirisi yüksek olan bu bitkiden üreticilerimizin daha fazla gelir elde etmesini amaçlıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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