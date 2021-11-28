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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Açtığı marketi kütüphaneye çevirdi

İHA

Açtığı marketi kütüphaneye çevirdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan emekli kimya öğretmeni Gönül Çuhacı, açtığı marketin bir köşesini kütüphaneye çevirerek öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırıyor.
Atatürk Mahallesi'nde yaşadığı siteye ait marketi işleten 51 yaşındaki emekli kimya öğretmeni Gönül Çuhacı, aileleri işte olan ve okulundan erken dönen çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 8 yıl önce açtığı marketin bir köşesini kütüphaneye çevirdi. Açtığı marketin bir köşesinde dinlenme alanının yanı sıra onları kitap okumaya da teşvik ettiğini söyleyen Gönül Çuhacı, "Biz 8 yıl önce marketimizi açmıştık. Marketin bir köşesine küçük bir kitaplık tarzı kütüphane yapalım istedik. İki yıl önce de emekli oldum. Çocuklarımızın velileri çoğu çalışan anne ve baba oldukları için saat 5 veya 6 gibi işten eve geliyorlar. Çocuklar bu nedenle o saat boşluğundan faydalanmaları için burada böyle bir kitaplık yaptırdım. İçeride çocuklar için okuma ve dinlenme alanı düzenledim. Çocuklar günübirlik kitapları burada veya evlerinde okuyabiliyorlar” dedi.

“Ne kadar çocuklarımız burada olursa ben de mutlu oluyorum”
Çocukların okul çıkışı markete gelip kitap okumalarından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Çuhacı, "Kitaplarla çalışmak hep istiyordum. Zaten emekli olmadan önce okulumuzda sınıf kitaplığı yapardım veya okul kitaplığından öğrencilerin yararlanması için teşvik ediyordum. Zaten evde çocuklarım büyüdü. O yüzden evde de çok kitap vardı. Bunları ben nasıl değerlendirebilirim diyerek en uygunu marketimde bir kitaplığı kurmak olarak düşündüm. Belki bir kenara atılacaktı veya bir köşede öylece kalacaktı ama şimdi kim ne okuyor veya hangi kitaptan etkilendiğini çocuklarımızla öğrenebiliyorum” diye konuştu.

“Gönül teyze çok güzel düşünmüş”
Sitede yaşayan ve her okul çıkışında markete kitap okumaya giden Anafarta İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Beren Sezer, "Ben okuldan geliyordum. Okul çıkışı markette arkadaşlarımla beraber bir şeyler yiyorduk. Geldiğimde raf yaparak içerisine kitaplar koymuşlardı. Biz arkadaşlarımızla beraber oradan kitap alıp burada okuyoruz. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

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