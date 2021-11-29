Vali’den ‘pandemi bitmedi’ uyarısı Ordu Valisi Tuncay Sonel: “Pandemi sürecinin henüz bitmedi. Salgından ancak basit tedbirler ve aşılanma ile korunabiliriz”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, pandemi sürecinin henüz bitmediğine dikkat çekerek, “Salgından ancak basit tedbirler ve aşılanma ile korunabiliriz” dedi.

Her hafta Pazartesi günleri yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı Vali Tuncay Sonel’in başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Toplantı Salonunda yapılan Kovid19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısında açıklamalarda bulunan Vali Sonel, kovid19 salgının, ortaya çıkan değişik varyantlarla birlikte devam ettiğine dikkat çekti.

Vali Tuncay Sonel, “Pandemi bitmiş değil. Aksine ortaya çıkan değişik varyantlarla birlikte etkisini sürdürmektedir. O sebeple alınan tedbirlere, belirlenen kurallara tüm vatandaşlarımız riayet etmeliler. Salgın bitmiş gibi davranmayalım. Rehavete kapılmayalım. Maske, mesafe ve hijyen kuralına mutlaka uyalım” çağrısında bulundu.

Kış aylarına girilen bu günlerde, kapalı mekanlarda fazla kalmamaya özen göstermek gerektiğine dikkat çeken Vali Sonel, “Düğün, nişan, sünnet, cenaze gibi kalabalık oluşturacak ortamlarda, mutlaka maskemizi takalım. Taziyelerde tokalaşmadan ve temastan kaçınalım. İşyeri çalışanlarımızın pandemi kurallarına tam anlamıyla uymalarını istiyoruz. İşyeri sahipleri ve çalışanları, aynı şekilde müşterilerine de pandemi kurallarını uygulasınlar. Bizler de mülki idare amirleri olarak sahada olacağız. Gerekli kontrol ve denetimlerimizi yapacağız. Artık çok geç olmadan bu işin ciddiyetinin farkına varalım. Sevdiklerimizi kaybetmeyelim. Basit tedbirlerle ve aşılanmayla bu salgından korunabiliriz” diye konuştu.

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